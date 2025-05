Tilla az energiaital korlátozásról: "Ez népegészségügyi kérdés"

A parlament kedd délelőtt megszavazta az energiaital korlátozást: 18 év alattiaknak tilos lesz energiaitalt értékesíteni és kiszolgálni őket, a törvénymódosítás júliusban léphet érvénybe. A parlament egyöntetűen igennel szavazott, és a hazai sztárvilág is egyetért a szigorítással.

Tilla örül az energiaital korhatárosításnak, de szerinte bőven van még mit tenni (Fotó: Bors)

Tilla örül, de állítja, van még más probléma is!

„Üdvözlöm a döntést! Minden, ami egészségtelen, jó, ha korlátozva van a fiatalok számára” – szögezte le a műsorvezető a Borsnak nyilatkozva. „Ezek az italok, mint sok más üdítő is, rendkívül károsak az egészségre, mindenki sokkal jobban jár, ha kevesebb iparilag előállított élelmiszert fogyaszt! A víz mindig ott van, persze, tudom, az unalmas… Emellett, én, mint egy ember, aki nyolc éve nem iszik alkoholt, azt gondolom, az alkoholfogyasztást is szigorúbban kéne korlátozni. Ez népegészségügyi kérdés: minden káros szer használatát sürgősen szigorítani kellene” – mondta Tilla, majd hozzátette, három, felnőtté cseperedő fia legfeljebb csak egyszer-egyszer vásárol energiaitalt: ők is az egészséges életmód jegyében étkeznek.

A sztáranyuka is sok energiaitalt ivott annak idején (Fotó: hot! magazin)

Sebestyén Katja horrorsztorit idézett fel az energiaital kapcsán

„Örülök a korlátozásnak, az energiaitalt szemétnek tartom, hogy szofisztikált maradjak! Néhány évvel ezelőtt a fiamnak az egyik iskolatársa annyira sokat tolt magába, hogy szó szerint kifordult az iskolapadból. Komoly szívproblémája alakult ki és kórházi ellátásra szorult. Ez a hatásfok nem gyerekszervezetnek való!” – szögezte le a négygyermekes anyuka.

„Korábban sajnos én is sokat fogyasztottam. Az íze tényleg finom, és akkoriban elég feszített volt a tempó: éjszaka vendéglátós zenészként dolgoztam, reggeltől pedig anyuka voltam. A négy diplomámat is úgy szereztem, hogy közben dolgoztam és édesanya voltam. Ezért sok kávé és energiaital csúszott. De kezdődtek a bajok, a magas vérnyomás, és szívproblémáktól is féltem. Szerintem utoljára a Sztárban sztár leszek! idején ittam energiaitalt, azóta az éjszakai élettel is leszámoltam” – ismerte el boldogan.