Meglepő titkokat árult el a családjától Tilla

Tilla és Stohl András közös műsora múlt héten indult a TV2 műsorán, a két műsorvezető eddig együtt még sosem vezetett műsort, nemrég azonban a nézők szerem láttára derült ki, hogy milyen remek párost alkotnak.

Tilla kedves emlékeket osztott meg a szüleiről (Fotó: TV2)

Tilla: „Szerencsére rólunk kiderült, hogy remek páros vagyunk”

Hogy milyen érzés kézben tartani 100 millió forintot, az a TV2 megújult game showjából kiderül. Nyolc év után tért vissza ugyanis a műsor, amelyben ismét milliókat kockáztathatnak a játékos párok. A 100 milliós játszmában ismerős arcokkal is találkozhatnak a nézők, ugyanis ismert sztárok is versenybe szállnak a pénzkötegekért. Többek között Vastag Csaba és Domján Evelin, Király Viktor és Király Anita, valamint Szabó András Csuti és Sudár Bianka is szerencsét próbálnak majd.

A két házigazda korábban úgy nyilatkozott: nagyon várták már a közös munkát, hiszen az Ázsia Expressz forgatása meghatározó élmény volt számukra és életre szóló barátságot kötöttek. „Tillával az Ázsia Expressz forgatásai óta már nagyon vártuk az újabb közös munka lehetőségét. Az, hogy egy vetélkedőben terünk vissza együtt a TV2 képernyőjére, az a lehető legjobb döntés volt. Lesz sírás, izgalom, rengeteg pénz és még több nevetés” – mondta Stohl András.

Szélsőséges körülmények között vagy megszeretsz valakit vagy meggyűlölöd. Szerencsére rólunk kiderült, hogy remek páros vagyunk! Szerintem kijelenthetem, hogy barátok lettünk Andrással Ázsiában, de mivel mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk, ritkábban tudunk találkozni. Olyankor viszont ott folytatjuk a diskurzust, ahol abbahagytuk, hamar egymásra tudunk hangolódni

– tette hozzá Tilla.

Ennek a szerda esti adásban a nézők is szemtanúi lehettek, amikor a két műsorvezető a szüleiről vallott. „Nekem Apám néha feszültebb volt, Anyám lazább volt, de Apámnak nagyon jó humora volt”- mondta Till Attila, amire Stohl Buci is rácsatlakozott: „Az én apámnak is nagyon jó humora volt, de pukkancs volt, pillanatok alatt felhúzta magát”

„Az enyém is, bizonyos helyzetekben”-vette vissza a szót Tilla -

Nagyon jó ember volt, én nagyon sokat örököltem tőle és szép ember volt, rendkívül jóképű!

Stohl András persze nyugtázta, mennyire szerencsések mindketten a szüleikkel, aztán Tilla elárulta azt is, hogy fiatalon édesanyjára hasonlított inkább, viszont az évek múlásával egyre inkább édesapjára hasonlít. A műsorvezető végül egy számára kedves kiskamaszkori élményét is megosztotta a közönséggel.