Dudás Miki és Szigligeti Ivett döntöttek a házasságukról

Hatalmas magasságokat és még nagyobb mélységeket élt meg a világbajnok kajakos és felesége az elmúlt 11 évben, tavaly a válás szélére is sodródtak. Dudás Miki és Szigligeti Ivett külön is költöztek, a sztáranyuka vitte két gyermeküket is, igaz, megmaradt köztük a jó viszony, a sztárapuka akkor láthatta kisfiát és kislányát, amikor akarta.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett a sztárapuka szerint fantasztikusan viselkedett a család drámája közben is (Fotó: Facebook / Dudás Miki)

Dudás Miki Szigligeti Ivettről: Újra bebizonyosodott, hogy ő az igazi!

Minden szempontból nagyon nehéz hónapok vannak az olimpikon mögött. Dudás Miki és felesége között annyira megromlott a viszony, hogy a sztáranyuka két gyermekükkel elköltözött a családi fészekből, majd Miki édesapját brutálisan megverték, kómába került, és pár hónappal később elhunyt. A kajakos úgy érezte, minden rászakadt, kihúzták lába alól a talajt. De nem omolhatott össze, édesanyjának szüksége volt rá, igyekezett minden fronton 100 százalékosan teljesíteni.

„Átvettem édesapám üzleteit, hol apánál voltam a kórházban, hol a piacon árultam, közben igyekeztem a kislányommal és kisfiammal is időt tölteni” – idézte fel a Borsnak Dudás Miki.

Ivett fantasztikusan viselkedett végig, már eleve azzal, hogy bármikor mehettem a gyerekekhez, volt, hogy csak odakanyarodtam hozzájuk, hogy egy puszit adjak Mancinak és Milónak. Aztán, amikor apa bekerült a kórházba, Ivett volt az első, aki odajött az édesapjával, végig ott volt a hatórás első műtét alatt. És utána is mindig ment be hozzá, vitte, amit kellett, tényleg le a kalappal előtte!

A kajakos és családja újra együtt él (Fotó: Dudás Miki)

Újra együtt élnek

A sztárapuka azt mondja, külön költözésük után is szájra puszival üdvözölték egymást, de aztán az elmúlt hónapokban szépen lassan újra lángra lobbant a szerelem is köztük.