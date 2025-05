Curtis nem fogadja el, hogy a testvére több évet kapott, mint VV Fanni gyilkosa

Curtis sosem szerette magában tartani a gondolatait, pláne, ha számára nagyon fontos dologról van szó. Nem csoda hát, hogy nem hagyta szó nélkül, amikor a testvérére, Sz. Lajosra 27 év fegyházbüntetést szabott ki (ez Magyarországon az életfogytiglanit jelenti) a Fővárosi Törvényszék a Katzenbach-gyilkosságban betöltött szerepe miatt. A dühét pedig csak fokozta, amikor kiderült számára, hogy VV Fanni gyilkosa, B. László másodfokon "csak" 20 évet kapott... A zenész szerint aránytalan a két büntetés, amiért leginkább a bíróságot okolja.

Curtis testvére életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott (Fotó: Mediaworks archív)

Curtis dühe nem csillapodik

A zenész a Bors napilapból értesült arról, hogy VV Fanni gyilkosa, B. László elvesztette az utolsó fellebbezési lehetőségét is azzal, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogadta be a felülvizsgálati kérelmét. Ez azt jelenti, hogy elfogytak a jogi lehetőségei, le kell ülnie a rá kiszabott büntetést. Bár a férfi 20 évet kapott, a büntetésében beleszámít az előzetesben töltött idő, és azt is figyelembe veszik, hogy hogy viselkedik a rácsok mögött, így reális esélye van arra, hogy 2030-2033 körül szabadon távozhat a börtönből. Ez volt az a pont, amitől Curtisnek eldurrant az agya. A zenész egy káromkodásokkal teli Facebook posztban borult ki:

Curtis nem finomkodott a véleményével Fotó: Facebook

A témában természetesen megkerestük Curtist, egy nappal a dühös posztja után, akitől azt kérdeztük, hogy huszonnégy óra elteltével hogy vélekedik a kérdésben? Akár előre borítékolhattuk volna, hogy az indulatai semmit sem csillapodtak:

A bátyám ártatlan! Ezt alátámasztja a hazugságvizsgálat eredménye, amin átment, a rengeteg tanúvallomása és hogy semmilyen bizonyíték nincs ellene. Ezek alapján kapott 27 évet, pedig felmentést kellett volna kapnia. Egy börtönviselt manipulatív hazug ember szavára adva lett elítélve, aki a hazugságvizsgálaton is megbukott!

- mondta Curtis, aki hozzátette, hogy véleménye szerint a bíróság, amelyik elítélte a testvérét, nem korrekt, független és józan gondolkodású testület. Szerinte a testvérének szabad emberként kellene élnie.