VV Fanni gyilkosa összeomlott: elutasították az utolsó fellebbezési lehetőségét is

B. László, akit VV Fanni (Novozánszki Fanni) meggyilkolásáért ítéltek el, 2024-ben fellebbezést nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) Strasbourgban. A beadványt arra hivatkozva nyújtották be, hogy a magyarországi eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. Az elítélt és védője szerint a bíróság az ügyészség indítványainak túlnyomó részét elfogadta, míg a védelem tanúit és szakértőjét nem hallgatták meg, ami szerintük aránytalan bánásmódot jelentett. Az EJEB-hez benyújtott kérelmeknek csupán körülbelül 10%-át fogadják be, így már eleve bizonytalan volt, hogy egyáltalán foglalkoznak-e az ügyével, mostanra viszont kiderült, hogy nincs tovább: a kérelmét eljárási hibára hivatkozva elutasították.

VV Fanni gyilkossága elképesztő indulatokat váltott ki a közvéleményből (Fotó: Bors)

VV Fanni gyilkosa mindvégig tagadott

A VV Fanni-ügy a közelmúlt egyik legismertebb és legrejtélyesebb bűncselekménye Magyarországon. Az áldozat, Novozánszki Fanni, a ValóVilág című valóságshow korábbi szereplője volt, aki 2017. november 20-án tűnt el budapesti lakásából. Fanni utolsó ismert tartózkodási helyét egy biztonsági kamera rögzítette, amelyen eszméletlen állapotban látható, amint B. László karjaiban viszi le őt a lakópark mélygarázsába, majd beteszi egy bérelt autó csomagtartójába. A férfi ezután Siófokra utazott, ahol a nyomozás szerint megszabadult a holttesttől, bár annak pontos helye mindmáig ismeretlen. Az eljárás során B. Lászlót első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, de a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ezt 20 év fegyházra enyhítette, figyelembe véve a vádlott büntetlen előéletét. Az ítélet szerint a büntetés kétharmadának letöltése után feltételesen szabadlábra bocsátható. A szabadulása 2030 körül esedékes. B. László azonban váltig állítja, hogy nem ő oltotta ki a fiatal lány életét, ezért az ügyvédjével együtt évek óta azon küzd, hogy újratárgyalják az ügyét és vegyék figyelembe azokat a bizonyítékokat, melyeket a bíróság – szerintük – indok nélkül kizárt a bizonyításból. Ezért minden létező jogorvoslatot felhasználtak, legutóbb Strasbourgig mentek, de csalódniuk kellett: nem vizsgálják az ügyét, így nincs több jogi lehetősége bebizonyítani az igazát.