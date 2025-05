Csordás Tibi, a Fiesta énekese: „Félretettem a sérelmeimet”

Mintha csak tegnap lett volna, hogy megjelent két fiatal a hazai könnyűzene horizontján, és egykettőre bevésték a nevüket a popzene palettájára. Tizenegy sikeres év után azonban a személyes nézeteltéréseik miatt feloszlottak, és Csordás Tibi szólókarrierbe kezdett.

Csordás Tibi Fiesta együttesben vált sikeressé Fotó: archív/hot! magazin

Csordás Tibi sérelmei már a múlté

„Nem túlzok azzal, hogy az egész életem megváltozott a zenekar miatt. Nagyon sokan csak álmodoznak a sikerről, de a Fiesta minden elképzelést felülmúlt.

Tizenegy évig voltunk együtt mint zenekar, az elválást követően viszont tizenhárom évig szólistaként dolgoztam.

Tomi (Knapik Tamás – a szerk.) nélkül jártam fellépni a saját nevem alatt, a saját zenekarommal. Időközben a Csordás Tibi név önálló branddé vált, így amikor bejelentettük a visszatérő turnénkat, sokan nagyon meglepődtek” – kezdte Csordás Tibor a hot! magazinnak.

Habár ugyanott folytatták, ahol abbahagyták, a zenész elmondása szerint sosem alakult úgy, hogy igazán átbeszéljék azt, milyen sértettség van bennük.

„Érdekes, mert akkor sem beszéltük meg a gondjainkat, amikor szétmentünk, és most sem, amikor szóba került a jubileumi turné. Többször meghallgattam a rajongóktól, hogy szeretnének együtt látni bennünket, emiatt, egy­sze­rűen félretettem a sérelmeimet, és beraktam egy fiókba jó mélyre” – emlékezett vissza Csordás Tibi.

Csordás Tibi Knapik Tamással alapította a Fiesta együttest Fotó: RTL/hot! magazin

A Fiesta több évtizedes sikert tudhat maga mögött

A múlton már felesleges rágódni, ezért a jövőbe tekintenek a zenészek: május 17-én indul a jubileumi turnésorozatuk, amelynek az első állomása a csepeli Barba Negra lesz, amire már nagyon készülnek.

A nagykoncerttől kezdve egész évben születésnapot ünnepelünk, hiszen huszonöt éves lett a zenekar.

Nem tudom, hogy mennyi állomás lesz a vége, de több nagyzenekaros koncert is lekötésre került, illetve egy új dal is kilátásban van. A Barba Negrás koncertről pedig csak annyit, hogy egy igazán mai show-val készülünk, izgalmas látványvilággal és fényekkel, illetve egy nagy létszámú tánckarral. Inkább olyan lesz, mint egy színház” – avatott be minket a frontember.