Csordás Tibi vallomása: "Azt gondoltam, hogy soha többet nem állunk együtt, egy színpadon"

Amikor szétváltunk, azt gondoltam, soha többé nem állunk együtt egy színpadon. Pláne azok után, ahogyan a válás is zajlott, illetve, ami menetközben a háttérben is történt. Az elmúlt 13 évben nem beszéltünk egymással és a csalódottságom miatt távol tartottam magamat az újrakezdés gondolatától, inkább a saját dolgaimra koncentráltam. Tomi 2-3 alkalommal „bepróbálkozott”, legutóbb a 25. jubilálás kapcsán keresett meg újra. Ezzel párhuzamosan több zenész kolléga is szóba hozta a témát, végül a sok ráhatás eredményeként hagytam magamat meggyőzni