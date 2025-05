„Hosszú időn keresztül sikerült titokban tartanunk” – Cserpes Laura férjével közös fotóval jelentette be a hírt, záporoznak a kommentek

Tavaly szeptemberben bombaként robbant a hír, miszerint titokban férjhez ment Cserpes Laura, aki később maga számolt be az augusztusi esküvőjéről.

Cserpes Laura Fotó: Szabolcs László

Az ilyen fajta személyes bejelentések pedig igazán ritkaságszámba mennek az Ázsia expressz sztárjától, hiszen mindig is óvta a magánéletét, úgy érzete azonban, hogy házassága kapcsán rajongói is osztoznak majd az örömében.

Cserpes Laura megdöbbentő részletet árult el a magánéletéről

Azóta se mesélt sokat a nagy napról, most azonban egy újabb érzelmes poszttal jelentkezett, ami miatt követői rendkívül hálásak a szőke szépségnek.

Egy évvel ezelőtt a legboldogabb menyasszony voltam, amit hosszú időn keresztül sikerült titokban tartanunk. Azóta már az esküvőn is túl vagyunk, de most nem a privát életem dicsekvéséről fog szólni ez a poszt, sokkal inkább azokhoz szeretnék szólni, akik még nem értek révbe, vagy nem úgy alakult az életük, ahogy eltervezték…

– kezdte bejegyzését az énekesnő.

Laura ezt követően arról ír, hogy a férje előtti időszakban hosszú éveken át volt egyedül, de valahogy az volt benne, hogy amíg nem jön az az érzés, amit keres, akkor inkább egyedül szeretne lenni. Idővel azonban azt is realizálta, hogyha ennyire kritikusan áll ehhez a témához, akkor könnyen meglehet, hogy még hosszú ideig elhúzódhat az egyedülléte.

„Amit egyébként bizonyos szempontból egy ideig borzasztóan élveztem. Aztán eljött egy pont, amikor azt mondtam, valaminek változnia kell. Méghozzá bennem. Talán klisének tűnik, amit most mondani fogok, de a legfontosabb kapcsolatot kellett először is rendbe tennem, és ez a magammal való viszonyom. Elég sokat kezdtem ezzel foglalkozni. Hosszú és izgalmas élmény újra meghatározni ki is vagy és mit akarsz. De megdöbbentő érzés visszagondolni, hogy amint a fejemben és a lelkemben helyére kerültek a dolgok, gyakorlatilag egy hónapon belül már a férjemmel randiztam”

– írta.

Cserpes Laura bejegyzése végén pedig kifejtette, hogy pont nemrég pakolt a lakásban és megtalált pár naplót, amelyben elkezdte leírni a jövőbeli életét, érzéseit de még a férjét is.

És a legkülönlegesebb dolog az egészben, hogy ebből majdnem minden megvalósult… Szóval ha nekem sikerül, neked is fog! Csak ne veszítsd el a bizodalmat és a reményt egy olyan jövőben, ami a szívedben van!

– zárta sorait.