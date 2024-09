Ilyen menyasszony volt Cserpes Laura

Persze az interjú alatt szóba került a családbővítés is, azonban Laura ezt elpoénkodta, és nem adott egyértelmű választ, hogy szeretnének-e a közeljövőben gyermeket vállalni.

Gyerekkora óta a rivaldafény vonzotta

A 36 éves énekesnő ugyan nem zenész családba született, de hamar kiderült róla, hogy a rivaldafény és a színpad lesz a második otthona. A tehetséges lány először a TV2 egyik tehetségkutatójában próbált szerencsét, ám az élő show-ig nem jutott el. Ez azonban nem szegte kedvét. Sőt! Egyik pillanatról a másikra beindult a karrierje, a fővárosba költözött, ahol egyedül kellett szembenéznie a szakma minden nehézségével, de hamar bebizonyította, hogy kemény fából faragták és jól boldogul a művészvilágban. Nem csak énekesnőként, hanem dalszerzőként is beírta magát a hazai zenei életbe. Megtanult hangszereken játszani, közben tévésorozatokban is feltűnt. De hogy mikor is érezte, hogy erre az útra szeretne lépni? Azt is elárulta.

– Az első ilyen megnyilvánulásaim azok voltak, amikor a szombámba elbújtam, nem tudták a szüleim, mi bajom. Csak azt hallották, hogy szövegeket mondok, visszamondtam a filmből a monológokat, a dalokat énekeltem, bármit hallottam, visszaénekeltem – mondta.