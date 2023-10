„A karácsony még sosem volt ennyire táncolható” – bulidallal nyitotta meg az ünnepi szezont Cher

Nem kevesebb mint 80 nappal karácsony előtt Cher úgy döntött, ideje bemelegíteni a karácsonyi szezont. Az amerikai énekesnő október 20-án megjelenő Christmas című albumáról október 6-án megjelentette az első kislemezdalt. A DJ Play a Christmas Song felpörgette a rajongókat – legalábbis ez derül ki a kommentekből.

Fotó: Gilbert Flores / Getty Images

„Hat perce érhető el nálunk, de már ismétlésre raktam”

– írja az egyik rajongó.

„«Ez nem a nagymamád karácsonyi albuma, ez Cher karácsonyi albuma» (idézi majdnem pontosan az énekesnőt – a szerk.) Annyira igaza van, ez a kislemez egyszerűen tökéletes. A karácsony még sosem volt ennyire táncolható. Imádom. Most pedig kérjünk a Mikulástól egy hivatalos videoklipet, jó?”

– javasolja Cher egy másik kedvelője.

„Cher hangszíne felmelegíti a szívet, miközben elmenekülünk a 2023-as viharos világból, amiben élünk. Boldog karácsonyt Chernek és mindannyiótoknak!”

– jegyezte meg egy újabb hozzászóló, aki – úgy tűnik – máris ünnepi hangulatba került.

Egy biztos, a friss szerzemény hangzása sokkal inkább idézi a Believe zenei világát, mint bármely más előadó ünnepi felvételét. Ez persze annak is köszönhető, hogy a zenei producer ezúttal is Mark Taylor volt, akivel 1998 óra dolgozik együtt az énekesnő.

Ami Cher karácsonyi lemezét illeti, rengeteg duett szerepel majd rajta – a partnerek között megtaláljuk Michael Bublét, Darlene Love-ot, Cyndi Laupert, Stevie Wondert és Tygát.