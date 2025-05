"Majd szépen helyreteszem" - Nyilvánosság előtt esett egymásnak Boráros Gábor és az exe

Én nem akarom, hogy azt lássa a Zora, hogy az normális, ami most van, hogy ott van anya és apa, de nem is beszélnek egymással. Azt akarom, tudja, hogy egy normális kapcsolat olyan, amiben mindkét fél szereti egymást. Szeretném, ha azt látná a lányom, hogy milyen az a szeretet, ami körülötte van. Mi Gáborral ezt egymásnak nem tudjuk megadni, nem is fogjuk próbálni, mert nem működik. Persze, hogy a kislányunkat szeretjük, de nem színészkedhetek a lányom előtt