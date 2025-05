Bonbon recept, amit még nem sikerült lekoppintani – így lett legendás a zenekar

A Bonbon zenekar ikonikus dalait egy egész ország ismeri: a fülbemászó dallamok, a játékos szövegek és a különleges hangulat máig összetéveszthetetlenné teszi őket. A két frontember, Szolnoki Péter és Török Tamás meséltek közös útjukról, a sikerük titkáról, és arról, hogyan születnek a dalok, amelyek nemzedékeket kötnek össze.

Bonbon zenekar népszerűsége töretlen, amely megújuló képességének és zenei sokszínűségének köszönhető (Fotó: Mediaworks Archív)

Bonbon, aminek nincs lejárati ideje

„Az elmúlt harminc évre visszagondolva, nagyon gyorsan eltelt” – kezdte a visszaemlékezést Szolnoki Péter, aki szerint a titkuk talán abban rejlik, hogy mindig megőrizték a zenélés örömét és egymás iránti tiszteletüket.

A két zenész 1995-ben találkozott először a Jászai Mari téren, egy közös ismerős révén. Már akkor érezhető volt az összhang közöttük. Mindketten gyerekkoruk óta zenélnek, és ez a közös szenvedély máig meghatározza a kapcsolatukat.

„Fuvolistaként gondolok magamra azóta is, és mellette szeretek énekelni” – vallotta be Szolnoki Péter, aki a zenét ma is elsődleges hivatásának tartja.

A Bonbon zenekar története nemcsak a közös sikerekről szól, hanem egy különleges barátságról is.

A három évtized alatt maximum öt-hat olyan vita volt, ami tényleg nevetséges okból volt

– mondta Török Tamás, utalva arra, milyen harmonikusan működtek együtt mindvégig.

A titok tehát talán abban rejlik, amit ők maguk is csak úgy hívnak: „Bonbon recept”.

Sok közös tulajdonságunk van, és lefektettük azokat a fontos pontokat, amikből probléma szokott lenni. Ízlésben, hangulatban, humorban egyezünk, és a mai napig rengeteget tudunk együtt nevetni

– árulta el Péter.

A zenei stílusuk is egyedi, amelyhez mindketten ragaszkodnak.

„Egyértelmű a válasz arra, hogy miért működünk a mai napig. Igényes hangszerelésű, dallamos popzenét játszunk, önironikus szövegekkel, amik megtalálják a maguk kis útját. Szívesen mondunk kritikát önmagunkról és persze a világ érdekes dolgairól is.”

A mai napig rengeteget nevet együtt a két frontember, akiknek értékrendje és ízlése is egyezik (Fotó: Mediaworks Archív)

Közeledik a jubileumi nagykoncert

A névválasztás sem véletlen. A „Bon-Bon” egyszerre utal a két zenész egyenrangúságára és a zenéjük sokszínűségére.

Könnyen kiejthető, és utal arra, hogy mi ketten egyenrangúak vagyunk. Ráadásul a zenénk is mindig más, épp, mint a bonbon.

A zenekar az évek során szinte minden évben új albummal jelentkezett, és bár már mindketten túl vannak az ötvenen, energiájuk mit sem változott. A közelgő harmincéves jubileumot természetesen méltó módon ünneplik majd – egy nagykoncerttel, amelynek hivatalos bejelentése hamarosan várható, sztárvendégekkel, meglepetésekkel – árulták el a Tények Plusz legutóbbi adásában.