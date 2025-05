Bódi Sylvi vallomása: „Az utolsó lélegzetemig fogom tolni”

Bódi Sylvi szenvedélye kapcsán talált rá arra a belső nyugalomra, amit ma már minden nap szeretne megtapasztalni. Be is integrálta az életébe úgy, hogy itt hagyott csapot papot, vagyis hátat fordított a nyüzsgő nagyvárosnak és vidékre költözött. Az egykori modell nagyon szereti új, választott életét, mégis azon gondolkodik, hogy idővel ismét szedi a sátorfáját. Újabb vidéki ház, vagy a távoli, ázsiai szigetvilág? Netán mindkettő? Bódi Sylvivel egy magyar sport és divatmárka, 35. születésnapi partiján beszélgettünk.

Bódi Sylvi, ma már, csak ritkán jelenik meg partikon (Fotó: Fotó: Szabolcs László / Bors)

Bódi Sylvi: „Mostanra ez már elmúlt...”

„Sosem gondolkodtam komolyabb távlatokban. Számomra az a fontos, hogy ön azonos legyek. Bármit is csinálok, azt szeretem érezni, hogy ez nekem jó, ez én vagyok. Gondolok itt arra, hogy amikor a Playmate korszakom volt, vagy a nagyon aktív modellkedés volt a mindennapjaim része, akkor nagyon éltem a mindennapi fotózásokat, a jövés-menést és a rendezvényeket. Mostanra ez már elmúlt.”

Persze, ha néha kapok egy-egy olyan meghívást, amit izgalmasnak találok, még elindulok a kis mesevilágomból, de már nincs igazán kedvem pörögni

– kezdte a Borsnak Bódi Sylvi, aki már most látja magát lelki szemeivel, amint idős korában is hódol a szenvedélyének, ami az egész életét megváltoztatta sok évvel ezelőtt.

Bódi Sylvi számára Indonézia jelenti a második otthont (Fotó: YouTube)

„Gyakran látok még akár hetvenen felüli embereket a hullámok hátán”

„A szívügyeim ma már minden, ami a természettel, állatokkal, gyermekekkel kapcsolatos és az életem fontos és szerves része a szörfözés is, amiből nem is hiszem, hogy valaha kinövök. Simán elképzelem, ahogy hatvanöt évesen is nyomom még a hullámokat. Ebben tényleg nincs igazán korhatár. Gyakran látok még akár hetvenen felüli embereket a hullámok hátán. Persze, már nem olyan kis deszkával mennek, mert az melós, a long boardokkal szállnak vízre, szép komótosan és mindenki el is ismeri a tudásukat és a tapasztalatukat a vízben.

Hiszen övé a hullám…

Szerintem én az utolsó lélegzetemig fogom tolni. Utoljára februárban volt lehetőségem hódolni ennek a szenvedélyemnek, Indonéziában” – mondta Sylvi, majd mesélt arról a választott életéről, amit valahol, távol a nagyvárosok zajától él a hétköznapokban.