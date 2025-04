„Már imádkoztam” – nagy volt az ijedtség, Bódi Sylvi életveszélybe került

Bódi Sylvi születésnapja alkalmából nemrégiben a Madeira-szigeteken járt, a kiruccanás során pedig megünnepelte 44. életévét is, de nem csapott nagy banzájt, hanem a természethez közel töltötte az ünnepnapot. Az egykori szépségkirálynő már volt többször is a mediterrán szigeten, de a mostani utazása több szempontból is különleges volt. Egyrészről rengeteg csodálatos és kalandos élményben volt része, de történt vele egy olyan esemény is, ami nem volt számára örömteli.

Bódi Sylvi bombaformában van Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

Nem indult jól Bódi Sylvi madeirai utazása

„Már maga a repülőgéppel való leszállás is érdekes volt, mert ugye Madeirán a reptér elég kicsi és nem is mindig sikerül leszállni a gépeknek, hogyha nem megfelelő az időjárás. Amikor mi mentünk, akkor egy nagyon szeles és esős este volt, úgyhogy mondták is, hogy több repülő sem tudott leszállni. Már ez nem volt túlságosan biztató jel” – mesélte utólag már mosolyogva a Borsnak Bódi Sylvi, aki akkor nem találta annyira viccesnek a helyzetet.

Ennek ellenére természetesen megkísérelték a leszállást a géppel, miközben a pilótának folyamatosan a fülére mondták, hogy milyenek a szélviszonyok. A modell elmesélt, hogy akár lehettek volna olyan hatalmas széllökések is, amelyek miatt nem lehet landolni a leszállópályán. Már félúton azt mondták nekik, hogy nem annyira jó az időjárás, mégis megpróbálnak majd leszállni. Sylvi bevallotta, hogy a rossz hír hallatán az egész repülőn megfagyott a levegő és még ő is megrémült egy kicsit.

Majdnem sikerült egyből leszállni a géppel

Nagyon szépen ereszkedett le a gép, már láttuk a szigetet is, és azt hittük, hogy sikeresen le fogunk szállni. Viszont a pilóta végül felhúzta a repülő elejét, valamint bemondták, hogy nem sikerült a landolás, mert annyira erős volt a szélbefúvás, hogy az irányítótorony nem engedte a letenni a járatot. Összesen három lehetőségünk van leszállni, ha háromból egy sem sikerül, akkor át kell mennünk Tenerifére. És akkor ki tudja hogyan lett volna tovább, szóval izgalmas volt nagyon

– mondta az egykori szépségkirálynő és playmate, aki bevallotta, hogy már a legrosszabb is eszébe jutott.