Brutális balesetet szenvedett Bódi Sylvi, azonnal orvoshoz kellett vinni

Talán már nincs is olyan az országban, aki ne tudná, hogy Bódi Sylvi a szörfözés szerelmese. A gyönyörű modellt 2002-ben választották az év playmate-jének, ám több mint egy évtizede már úgy döntött, hátat fordít a csillogásnak és inkább a természetre cseréli a fotóstúdiókat. Elmondása szerint 15 évvel ezelőtt szeretett bele a hullámokba és a szörfözésbe, azóta pedig ideje nagy részét ennek szenteli.

Fotó: Szabolcs László

Indonéziába, Balira már második otthonaként tekint, bár magyarországi életét sem adta fel teljesen. Balin szörftáborokat is szervez, hogy minél több emberrel szerettesse meg ezt a sportot.

Ami azonban egyáltalán nem veszélytelen. A gyönyörű modell éppen most szenvedett balesetet, amikor leesett a deszkáról, ami átgázolt rajta. Mint mondja, szerencsére látta, ahogy közeledik felé a deszka, így el tudta rántani a fejét, ám a szeme és az álla így is megsérült. Olyannyira, hogy össze is kellett varrni. Szerencséjére a szállásán mindig van orvos, így azonnal el tudták látni. A heg örökre emlékeztetni fogja, ám mint mondja, eggyel több vagy kevesebb már mindegy, elfér a többi között.

A posztját itt tudjátok megnézni.