Durvul a magyar humoristaháború: Beleznay Endre megszólalt a lopásról

Érdekes, ugyanakkor kissé kellemetlen ügybe keveredett Beleznay Endre. Az 54 éves színész évtizedek óta járja az országot különböző színdarabokkal és stand-up előadásokkal, amikben rendre igyekszik megnevettetni a közönséget.

Beleznay Endre előadásai 2025-ben is dübörögnek (Fotó: Győrfi Forgács Bea)

Az egyik ilyen produkcióban Kádár Mónika énekesnő a partnere, ráadásul a gasztronómia is terítékre kerül, ugyanis Endre számára kissé improvizatív módon főzni kezdenek benne, ezért kapta a szórakoztató műsor a Gastro Stand Up elnevezést. Na, már most, ez az a műsor, ami szemet szúrt Vajtó László előadónak is. Ahogy arról ugyanis a Ripost beszámolt, Vajtó szerint Beleznay úgy, ahogy van ellopta az egész koncepciót, de legfőképp a nevet, így valamilyen szinten helyette aratja le azt a bizonyos babért.

„Beleznay Endre ellopta a Gastro Stand Up műsoromat??? Nincs tehetsége saját műsorhoz? 2017-ben indult el a Gastro Stand up és a Kató néni konyhája, amit én találtam ki készítettem logót és kezdtük el a műsor szervezését! A műsor népszerű, nevettetős főzőshow! Az ételek az idén 8. éve futó Vajtó és a Világból, és Serényi Zsolt saját receptjeiből kerültek ki! Beleznay Endre és csapata Gastro stand up néven lépnek fel a mi ételeinkkel, a mi interaktivitásunkkal! Valószínű az ő nevével adják el! Nem értem, egy ilyen kvalitású elismert művésznek miért kell más műsorát eltulajdonítania, vagy hogy vehet részt ilyenben! Kérlek titeket, osszátok meg ezt a posztot, jusson el mindenkihez, hogy másolják a műsort”

- méltatlankodott a Facebookon Vajtó László.

Beleznay Endre a Borsnak reagált a vádakra

Lapunk elérte a humoristaháborúval kapcsolatban Beleznay Endrét, aki már konzultált az ügyvédjével, ugyanakkor az egész feltételezést nagyon viccesnek tartja.

„Az igazság az, hogy amit Vajtó László kitett a Facebookra, az egy rágalmazás, magyarán bűncselekmény. Mindazonáltal az egész feltételezés, hogy én elloptam tőle valamit, úgy, ahogy van vicces, és több okból is lehetetlen. Egyrészt én meghívott vendég stand-upos vagyok ebben a műsorban, aminek sem a nevéért, sem a receptekért nem felelek. Ami a nevet illeti, hallottam, hogy Vajtó azt sérelmezte, hogy lenyúltam a műsor nevét, de az igazság az, hogy eddig négyszer léptem fel ezzel a produkcióval, és mindig más volt a neve. A receptekről pedig annyit, hogy nem én főzök, én magam is meg szoktam lepődni azokon az ételeken, amik terítékre kerülnek” - öntött tiszta vizet a pohárba Beleznay.