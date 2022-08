Bedrogozott barátja öngyilkosságáról mesélt a magyar színész

Beleznay Endrét anno Friderikusz Sándor Meglepő és Mulatságos című műsorának köszönhetően ismerte meg az egész ország. Az emberek többsége a színészt főként a humorral társította, Endre azonban a Borsnak elmesélte: privát életében nehéz periódusokkal küzdött meg.

A színésznek egykoron alkoholproblémái voltak, sőt, egy tragédiába fulladt esetet is felidézett, melynek szemtanúja volt akkoriban.

Egyszer az egyik haverom LSD-t fogyasztott. Madárnak képzelte magát, a tizediken kipróbálta, hogy el tud-e repülni. Hát nem tudott. Éppen ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk a fiataloknak erről, akár humoros, de bármilyen formában – mesélt nyíltan a tragikus esetről Beleznay Endre, aki korábban aktívan szerepelt drogprevenciós kampányokban kislányával, Bodzával.

Korábban a színésznek alkoholproblémái is voltak Fotó: SPI

A színész nem rejti véka alá: pályája elején jó pár évig gyakran nézett a pohár fenekére, azonban tagadja, hogy függő lett volna.

Sohasem voltam alkoholista, azonban a pályám elején évekig ipari mennyiséget ittam. Ha arról volt szó, még a kezem is eljárt, volt, hogy verekedésbe kerültem, értek hozzá – utalva arra: noha sokan nem tudnak sportoló múltjáról, sokáig cselgáncsozott és kézilabdázott is, sőt, kiskorában tájfutó úttörő-olimpiai bajnok is volt.