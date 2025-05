Megszakad a szív: ez történt a halála után Babicsek Bernát házával

A Bors megtudta: ez történt a néhai Babicsek Bernát házával

No de vajon mi lett a sorsa az impozáns solymári ingatlannak, ahol Babicsek Bernát annyira szeretett élni, és ahol utolsó éjszakáját töltötte? A zenész édesanyjától, Babicsek Mártától a bíróságon tudtuk meg, hogy bár a házból a rengeteg füst és korom miatt ki kellett rámolni, a ház berendezése gyakorlatilag a tragédia óta érintetlen. A szülők nem nyúltak semmihez.

"Nem nyúltunk semmihez Bernát házában, és az sem merült fel bennünk, hogy eladjuk az ingatlant. Néha átmegyünk, lenyírjuk a füvet, hogy a kert szép és gondozott legyen, de minden olyan, ahogy Bernát azt hagyta. Amíg tart az eljárás, ez egészen biztosan így is marad" – kezdte a Borsnak Babicsek Bernát édesanyja, majd arra is rátért, milyen érzések vannak most benne.

Babicsek Bernát édesanyja a bíróságon Fotó: Bors

„Semmi mást nem szeretnék, csak annyit, hogy kimondják: Bernát élhetne, ha jobban odafigyel a járőr. Semmi bosszúállás nincs bennünk, hiszen tudom, a fiamat már nem kaphatom vissza. Több mint három év telt el, az pedig, hogy az idő begyógyítja a sebeket, az egy nagy hülyeség. Egyre jobban érezzük a hiányát" – sóhajtott Babicsek Márta.