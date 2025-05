Ilyen nehézségekkel küzd a terhessége utolsó hónapjában az Ázsia Expressz sztárja

Az Ázsia Expressz Kafija tavaly ősszel ment hozzá szerelméhez, Kovács Patrik kaszkadőrhöz, akivel hamarosan szülői örömök elé is néznek. Kafi Rea Milla kora ellenére rengeteg nehézségen ment már keresztül gyerekkora óta, hiszen Szomáliából szökött Magyarországra. Az egzotikus szépségű modellnek ez a házasságánál is komoly gondot okozott, ugyanis hiába tartották meg ősszel a ceremóniát, férj és feleség csak egy hónapja lettek, ugyanis a menyasszony születési anyakönyvi kivonata nélkül nem házasodhattak össze hivatalosan. Mostanra azonban minden rendeződött és a kicsi is hamarosan megérkezik.

Az Ázsia Expressz 4. évadának sztárja Kafi Rea Milla őszintén mesél a várandósság nehézségeiről is (Fotó: Bognár Bogi / hot magazin)

Kafi terhessége alatt is szinte ragyog, így nem csoda, hogy néhány hónapig még a modellkedést is folytatta. Mostanra azonban igencsak nehézkessé váltak számára a mindennapok, ami nem csoda hiszen már a 8. hónapban van. TikTok oldalán be is számolt ezekről a mindennapos problémákról. A kismama az elmúlt hetekben sokat küzd azzal, hogy a várandósság ilyen késői szakaszában „nem szabad” a hátára feküdnie, ugyanis megnyomódhatnak egyes erek, ami akár ájuláshoz, vagy nagyobb bajhoz is vezethet. Ez persze nem egyszerű Kafi elmondása szerint legtöbbször másra sem vágyik, mint hogy a hátán feküdhessen.

Az Ázsia Expressz szereplője folyton fáradt

Természetesen, ahogy az lenni szokott, Kafi is úgy érzi, hogy a harmadik trimeszter alatt még a legkisebb feladatokban is teljesen elfárad, így amikor csak teheti pihen. Pontosabban csak pihenne, ugyanis elmondása szerint már sehogy sem érzi magát kényelmesen, hiába igyekszik 6 réteg takaróból és rengeteg párnából ideális fekhelyet varázsolni, egyszerűen nem tud kényelmesen elhelyezkedni. Ezeket a pillanatokat persze leginkább humorral kezeli, amit a követőivel is megoszt, vicces videók formájában.

Kafi alig várja az anyaságot

A nehézségek ellenére a modell nagyon boldog, na meg persze nagyon csinos kismama, így nem csoda, hogy szereti szebbnél szebb fotókon megmutatni a pocakját. Ráadásul azt is elárulta, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy közeli barátnőjével egyszerre élhetik át ezt az időszakot, így sosincs egyedül a várandósság megpróbáltatásaival.