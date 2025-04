„Valóban férj és feleség vagyunk” – megdöbbentő vallomást tett az Ázsia Expressz sztárja

Kafi Rea Milla férje Kovács Patrik kaszkadőr mellett végre megtalálta a boldogságot. Ám mikor úgy döntöttek, hogy ezt egy esküvővel hivatalossá is teszik, arra nem számítottak, hogy hiába szervezték meg a gyönyörű ceremóniát, hivatalosan mégsem lesznek férj és feleség. És bár már a pár első gyermeke is úton van, a szerelmesek csak most tudtak ténylegesen is összeházasodni.

Kafi Rea Milla terhesen kénytelen volt a születési anyakönyvi kivonata és a házassága miatt aggódni (Fotó: Bognár Bogi / hot magazin)

Kafi YouTube csatornáján enged betekintést az életébe, mint például a terhességébe is. Az egzotikus szépségű modell most viszont egy meglepő videóval jelentkezett, ugyanis kiderült, hivatalosan eddig nem volt érvényes a házassága.

Csak két napja házasodtam

– kezdte a videót.

„Aki nem tudja, tavaly szeptemberben volt az esküvőnk, de csak két napja tudtunk hivatalosan is összeházasodni. Maga az esküvő csodálatos volt, minden olyan lett, mint ahogy elképzeltük, kivéve a papírmunkát. Nekünk ez volt a legnehezebb, amivel már korábban is voltak gondjaim, de nem gondoltam volna, hogy ez a házasságunkkal kapcsolatban is problémát fog okozni. Ugyanis bár én magyar állampolgár vagyok 2019 óta, de nincs születési anyakönyvi kivonatom, ami nélkül nem lehet házasodni” – mesélte.

Kafi Rea Milla Kovács Patrik feleségeként boldogabb mint valaha (Fotó: Bognár Bogi / hot magazin)

Kafi Rea Milla esküvője hónapokat csúszott

Igaz a szertartást és a lagzit megtartották 2024 szeptemberében, annak ellenére, hogy nem kaptak engedélyt a házasságkötésre, de a hivatalos esküvőre hónapokat kellett várniuk.

A legfurcsább az egészben, hogy a magyar állampolgárságot megkaphattam úgy, hogy nincs születési anyakönyvi kivonatom, de nem mehettem férjhez. Emiatt hónapokon át próbáltuk ezt elintézni, de egyszerűen nem tudtak mit tenni. Így hiába vártunk nem találtunk megoldást, ezért úgy döntöttünk, hogy nem házasodunk össze hivatalosan, csak megtartottuk a ceremóniát

– árulta el.

„Végül 1-2 hónapja kaptam születési anyakönyvi kivonatot, és újra elindíthattuk ezt a folyamatot hivatalosan is, így két napja valóban férj és feleség vagyunk” – jelentette ki végül boldogan.

Kafi Rea Milla neve is megváltozott

A kismama azt is elárulta, hogy bár sokáig úgy gondolta, szomáliai származása és neve miatt nem szeretné felvenni a Kovács vezetéknevet, végül mégis megtette. Elmondása szerint épp kisbabája az, aki miatt ezt fontosnak tartotta, hiszen így még inkább egy családnak fogják érezni magukat, mert nem csak a kötelékeik, de nevük is összeköti majd őket. Így ezek után Kovács Kafiként is hallhatunk majd a csodaszép modellről, igaz a szakmában eddig sem a teljes nevét használta.