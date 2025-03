Most jött Andrei Mangra nagy bejelentése a visszatérésről

Andrei Mangra március 10-én tért vissza a Dancing with the Stars parkettjére, azzal a kisebb csavarral, hogy ezentúl a Benelux államokhoz tartozó Belgiumban ropja, miután tavaly ősszel botrányos körülmények között távoznia kellett a TV2 produkciójából.

Andrei Mangra bejelentésére már sok rajongó várt (Fotó: TV2)

Ha esetleg nem emlékeznél pontosan arra, mi is történt, itt egy kis emlékeztető: a profi táncosnak tavaly ősszel kellett otthagynia a Dancing with the Stars magyar verzióját, ugyanis komoly botrányba keveredett. Állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban. Az ügyben nem meglepő módon nyomozás indult, ám amíg ez tart, Andrei fogta magát és lelépett Magyarországról. Nos, ekkor még mindenki azt hitte, hogy Romániában próbálja feldolgozni a történteket, és ott bujkál de februárban bejelentette, hogy visszatér a Dancing with the Stars műsorába. Igaz, nem hazánkban, hanem Belgiumban...

Andrei Mangra élete rendeződni látszik

Andrei tehát kapott egy új esélyt, azóta pedig mindent megtesz, hogy belga partnernője, Sarah Puttemans oldalán bebizonyítsa: jó ötlet volt a "leigazolása". Bár már az első adás után veszélyzónába került és két hétig kellett aggódnia a továbbjutás miatt, végül megmenekült, így folytathatja a versenyt.

Bár a belga tévénézők egy ideje élőben nézhetik a mozdulatait, a kissé vándorszínész életet élő Mangra rajongói azt mindenképp sérelmezhették, hogy kedvencük a közösségi médiában továbbra sem aktív, mintha a botrány óta bujkálna, távol tartaná magát a virtuális tértől.

Nos, ez március 26-án megváltozott, Andrei ugyanis bejelentette az Instagramon, hogy újra aktív lesz, a belga napsütés ugyanis meghozta a kedvét a posztoláshoz.

„Hé, Belgium. Az időjárásod előcsalogatott engem. Kérlek, maradj ilyen. U.i.: visszatérek a posztoláshoz az Instán, köszönöm, hogy ilyen csodás barátaim vannak, akik el tudják kapni a pillanatot”

– írta Andrei Mangra a botrány után körülbelül négy hónappal az Instán, a táncost tehát többé nem kell hiányolnunk.