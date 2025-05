Amber Heard anyák napi posztjában osztotta meg ikrei különleges nevét – Galéria

Amber Heard-nek ikrei születtek, egy kisfiú és egy kislány. A 39 éves színésznő egy anyák napi posztban jelentette be a hírt, ahol felfedte a gyerekek nevét is. A sztárnak már van egy négyéves kislánya, Oonagh, így Amber Heard három gyerekes anyuka lett.

Amber Heard Madridba menekült a válóper után (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Amber Heard-nek ikrei születtek

Amerikában most vasárnap ünnepelték az anyák napját. Johnny Depp exfelesége pedig stílusosan, aznap jelentette be a hírt közösségi oldalán, hogy ikrei születtek. A hírről még egy képet is posztolt, amin az ikrek és négy éves kislánya lábai láthatóak. A kép alá pedig azt írta, hogy:

A 2025-ös anyák napja olyan lesz, amit sosem felejtek el. Idén leírhatatlanul boldog vagyok, hogy teljes lett a családom, amelyet évek óta igyekeztem felépíteni. Ma pedig hivatalosan is megoszthatom a hírt, hogy ikrek születtek a Heard bandába. A lányom Agnes és a fiam Ocean töltik meg a kezem és a szívem. Amikor az első kislányom, Oonagh négy éve megszületett, a világ örökre megváltozott. Azt hittem nincs ennél nagyobb öröm. Nos, most már háromszoros örömöm van. Életem legmeghittebb élménye volt, hogy a termékenységi kihívásaim ellenére magamtól és a saját feltételeim szerint lettem anya. Örökké hálás vagyok, hogy ezt felelősségteljesen és átgondoltan választhattam. Minden anyukának, bárhol is vagytok ma és bárhogyan is jutottatok idáig, az én álomcsaládom és én veletek ünnepelünk. Mindig szeretettel, A x

Amber Heard határtalanul boldog, hogy sikerült teherbe esnie

Amber Heard első gyermeke, a négy éves Oonagh Paige béranya segítségével született meg, amit a színésznő sosem tagadott. Mindig is nyíltan vállalta, hogy termékenységi nehézségekkel néz szembe. Úgy gondolta, ha felvállalja, hogy ő min ment keresztül, a többi sorstársának ezzel erőt ad. Oonagh Paige születésével pedig új fejezet kezdődött a színésznő életében, amit most annál is teljesebbé tettek az ikrek. Amber Heard ikrei, Agnes és Ocean ugyanis már nem béranya segítségével születtek, a színésznő maga hordta ki a két csöppséget.

Amber Heard édesanyja emlékének tisztelegve nevezte el kislányát

A színésznő pedig igazán egyedi neveket adott az ikreknek. A kislány Agnes, a kisfiú Ocean lett. De még így is négy éves kislányának, Oonagh Paige-nek a névválasztása volt a legmeghatóbb. Amber Heard ugyanis édesanyja emlékének tisztelegve adta ezt a nevet első szülött lányának. Paige Parsons a kislány születése előtt halt meg egy évvel. Amber Heard pedig így szeretett volna gondoskodni arról, hogy édesanyja emléke tovább éljen.