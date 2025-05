Óriási fordulatok, véget nem érő nevetés és dráma: mutatjuk A Nagy Duett elődöntőjét képekben

Az a szokatlan helyzet alakult ki, hogy A Nagy Duett ezen évadának két elődöntője is lett. Az első két hete volt, azután azonban a TV2 úgy döntött, hogy két adással meghosszabbítja a műsort. Ezért a végleges elődöntőre ma került sor, és persze a nézők nem is csalódtak. A csatorna sikerműsora most is hozta a színvonalat: elképesztő poénok röpködtek egész este, a produkciókon felváltva sírtunk és nevettünk, és azt kívántuk, hogy az éjjel soha ne érjen véget. Mutatjuk A Nagy Duett elődöntőjét képekben.