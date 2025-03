Veréb Tamás elárulta, óriási izgalmak elé néz

Veréb Tamás, színész-énekes számtalan színpadi produkcióban bizonyította már sokszínűségét és tehetségét, ami gyakran megköveteli, hogy mélyre ásson magában a karakterek megformálásához. Ezúttal elárulta, hogy idén nyáron egy számára igazán különleges produkcióban is része lesz.

Veréb Tamás különleges színfoltnak tartja életében a nyári fesztivált (Fotó: Nikita Nikitin)

Veréb Tamás: „Jobban várom ezt a napot, mint a születésnapomat”

Veréb Tamás a június 7-én megrendezésre kerülő Óperencián Túl - Mese Zene Fesztiválról mesélt nekünk, ami egy új, egyedülálló eseményként debütál Magyarországon.

„Ez egy már meglévő koncertshow továbbgondolása, ami tavaly nyáron került bemutatásra. A nagy sikerre való tekintettel Feke Pál, az esemény producere úgy döntött, hogy érdemes tovább vinni. Soha nem volt még Magyarországon ilyen fesztivál, igazi minőségi gyermekszórakoztatás lesz” – kezdte lelkesen mesélni lapunknak a színész.

Az Óperencián Túl - Mese Zene Fesztivál egy soha nem látott egész napos családi programmal, sztárokkal, látványos nagyszínpadi showműsorokkal várja a látogatókat idén nyáron. Az egész napos program része lesz az Óperencián Túl koncertshow, ahol többek között Veréb Tamás is színpadra lép.

„Jobban várom ezt a napot, mint a születésnapomat. A gyermeki énemet és az összes olyan emlékemet összegyűjti és előhozza, amikre szívesen emlékszem vissza. Sok Disney-zenét hallgattam gyerekkoromban, ezeket a zenés filmeket nagyon szerettem és nem kizárt, hogy ez is hozzátett ahhoz, hogy most a zenével és színházzal foglalkozzak” –mesélte Veréb Tamás, aki kiemelte, ez a nap a legkisebbektől a felnőtt korosztályig, mindenkinek szól. A koncerten a mai slágerek mellett a klasszikus Disney-zenék is felcsendülnek, valamint lenyűgöző látványvilággal, szórakoztató elemekkel, színházi maszkkészítéssel, musical tánctanulással, Aladdin és Toy Story ugrálóvárakkal, kaland játszótérrel is várják az érdeklődőket.

Veréb Tamás dalok formájában osztja meg érzéseit (Fotó: Forgács Bea)

„Bár még messze van, de majd Vivien hasában is Disney-t fog hallgatni a gyerek”

Veréb Tamás elárulta, a sokszínű produkció egyfajta szándékos zenei edukáció, ahol a gyerekek olyan minőségi zenei élménnyel találkoznak, ami pozitív hatással van rájuk.

Azt bizton merem állítani, hogy ezen a különleges eseményen katartikus élmény lesz minden pillanat

– mondta az énekes, hiszen cirkusz, a szórakoztató színház, a gyermekszínház és a zenés színház színes világa adja a koncertélmény különlegességét.