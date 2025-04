Itt a várva várt Tankcsapda bejelentés

Sokkolta a rajongókat a debreceni rockbanda közleménye március elején, miszerint gitárosuk, Sidlovics Gábor kilép az együttesből, külön utakon folytatják. A Tankcsapda sokkoló bejelentését semmi botrány nem előzte meg, csupán annyi történt, hogy a népszerű gitárossal másképpen látták a jövőt. Az atombomba ledobása óta a tankok rajongói arra várnak, hogy Lukács Laci és Fejes Tamás elárulja, ki lép a távozó Sidi helyére. Vadabbnál-vadabb találgatások láttak napvilágot…

A Tankcsapda együttesből 13 év után kilépett Sidlovics Gábor Sidi (Fotó: Facebook / Tankcsapda)

Tankcsapda: Fejes Tamás és Lukács Laci felfedte a titkot

Az eddig is biztos volt, hogy a lekötött tavaszi turnét még a Lukács Laci, Fejes Tamás, Sidlovics Gábor felállásban csinálja végig a banda, az utolsó koncert után, május 2-án a Budapest Parkban köszönnek el egymástól. A Tankcsapda két nappal ezelőtt hivatalos oldalán tíz gitáros nevét tette közé, úgy tűnt, közülük kerülhet ki a zenekar új tagja. De, hogy végül ki lesz az új gitáros, arra a Tankcsapda rajongóinak ma kora estéig kellett várnia, Fejes Tamás és Lukács Laci a Tankcsapda hivatalos Facebook-oldalára kitett videóban mondták el, hogyan tovább.

„Ez a tíz gitáros nem feltétlenül azért lett kitéve, mert őket versenyeztetjük, ők vannak egy kalap alatt, szó nincs ilyen dologról” - magyarázta a videóban Fejes Tamás. „Most ebben a pillanatban, ebben a szegmensben Lacival elsősorban a lemezmunkálatokra koncentrálunk, nem arra a folyamatra, hogy hogy is fogjuk kiválasztani későbbiekben a gitárost. Úgyhogy ez a poszt félreérthető volt, szándékosan is természetesen. Mert a hanglemez felvétele volt igazából a poszt apropója” – mondta el a Kincsvadászok kereskedőjeként is ismert Fejes, majd Lukács László vette át a szót.

Igazság szerint ez a tíz gitáros úgy került képbe, hogy mivel tudtuk, hogy lemezt fogunk csinálni, de közbejött a gitáros kiválása a zenekarból, de a lemezfelvételt csak emiatt nem szerettük volna elodázni, ezért arra gondoltunk, hogy túlságosan egyszerű és kézenfekvő lett volna az, hogy mától kezdve Kovács János, vagy Szabó Géza a zenekar új gitárosa. Őszintén szólva, mi ennél sokkal izgalmasabban, színesebben gondolkozunk, zenei értelemben is. Ezért gondoltuk, hogy megkeresünk olyan gitárosokat, akiket egyébként szeretünk, tisztelünk, ismerünk régóta, bírjuk a gitárjátékukat. S mivel új lemezt csinálunk, megkerestünk jó néhány embert, hogy lenne-e kedvük csatlakozni, mindenki azonnal igent mondott, nagy örömmel csatlakoztak ehhez a lemezkészítési folyamathoz… Nyilvánvalóan nem tíz gitárossal fogunk turnézni! De elképzelhető, hogy ebben a 10 gitárosban vannak olyan srácok, akik adott esetben később állandó taggá is avanzsálhatnak majd a zenekarban, de egyelőre még nem ezzel foglalkozunk!

Természetesen az is szóba került, hogy a Budapest Park-os buli után hogyan koncertezik Sidi nélkül a Tankcsapda.