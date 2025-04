Jolly megszólalt a Borsnak az eljegyzésről: Izgultam, Barbi igent mond-e

Beszéltünk már róla, hogy komolyabbra szőjük szerelmünk lapjait, annyi mindent átéltünk már együtt, sok jót, meg nyilván voltak benne rosszak is, mint minden kapcsolatban és olyan sokszor bizonyítottunk már egymásnak, hogy nem volt kérdés bennünk. Szerettem volna mindent úgy csinálni ezen a napon, egy gyönyörű szép helyere terveztem, ami romantikus, ezért lett végül Olaszország. Persze nem akartam, hogy Barbi bármit sejtsen, ezért egy videóklip forgatás is volt, így nem volt meglepő, hogy volt kamerás is!