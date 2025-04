Szarvas Andi szüléséről vallott: „Csak azt láttam, hogy lógnak a lábaim”

Szarvas Andi TikTok oldalán tett közzé egy részletes beszámolót arról, hogy mi történt pontosan egy hónappal ezelőtt.

Szarvas Andi természetes szülésre készült, de végül császármetszés lett belőle (Fotó: Szabolcs László)

Szarvas Andi párja is jelen volt

Az édesanya videóban vallott arról, hogyan zajlott nála a szülés. „Az elejétől kezdve természetes szülésre készültem, ezt mantráztam magamnak, ugyan nem voltam a császár ellen sem, de úgy voltam vele, hogy ha minden jól megy és választani lehet, akkor szeretném megpróbálni természetes úton”– kezdte Andi, aki őszintén bevallotta, hogy a császármetszéstől sokkal jobban tartott.

„Március 24-én bementünk a kórházba és azt mondta az orvos, hogy szerinte ebből már nem lesz természetes szülés, de ha gondolom, akkor várhatunk vele még két napot, viszont amúgy is 4 kiló feleltt volt már. A császár gondolatával többször is eljátszottam, de csak a végefelé, mert tartottam a hasi műtéttől, én még kórházban sem voltam soha, nem tudtam, hogy mire számítsak.”

Andi elárulta, hogy 8:39-kor már meg is született a kislánya, elképesztően gyors volt a folyamat. „Előkészítettek, Zsolti végig ott volt, de a műtőbe nem jött be, azt nem is bánom. A természetes szülésre bejött volna, de már attól is rosszul volt, amikor látta, hogy infúziót kapok.

Elköszöntünk egymástól és megkaptam az epidurális érzéstelenítést, az nagyon kellemetlen volt. Azon gondolkodtam, hogy mikor lesz már vége, úgy éreztem, hogy 10 percig adják be, én a kórháztól, tűtől irtózom. Elkezdtem érezni, ahogy deréktól lefelé lebénulok, szörnyű érzés volt, de nem ez volt a legrosszabb”

Andi egyébként nem titkolta, hogy nem csak a lélekben való felkészülés miatt sajnálta, hogy Zina császárral született, hanem azért is, mert így a műtét után nincs az a bizonyos “aranyóra”, amit a természetes szülés után megadnak anyának és babának. Bár Andi mellkasára is rátették a babát, az nem volt olyan hosszú idő.

Szarvas Andi megszült, a műtét rendben zajlott, de a legrosszabb még hátra volt

Szarvas Andi egyébként pozitív tapasztalatokkal számolt be a császárról, mint mondta, nagyon megértőek voltak vele.