Igazi hajasbaba! Videón Szarvas Andi újszülött kislánya

Szarvas Andi élete teljes lett, hiszen március 24-én megszületett első gyermeke, Zina. Az egykori szépségkirálynő az utolsó napokban már tűkön ülve várta, hogy kezében tarthassa a csöppséget, hiszen a pici nem akart világra jönni, Andi pedig minden praktikát bevetett, hogy "kiköltöztesse" a babáját. Arról egyelőre nem számolt be a friss anyuka, hogy miként zajlott a nagy nap, cserében viszont megmutatta gyermekét, és azt is, hogy a kórházban mi történt vele.

Fotó: Szabolcs László

Megszületett Szarvas Andi gyereke

Szarvas Andi párja végig mellette volt a szülőszobán

Anya és baba között óriási a szerelem, erről Andi még az Instagram-oldalán számolt be pár napja. Akkor azt írta, hogy kislánya szerencsére jól van, ám ő még gyengélkedik egy kicsit, viszont az érzés, hogy gyermekét a kezében tarthatja, az leírhatatlan és kárpótolja mindenért.

"Te vagy a mi kis csodánk, Kaszás Zina! Mondták, hogy ehhez fogható érzés nincs a világon, de erre az érzésre nem lehet felkészülni. Leírhatatlan! Mindenki jól van, bár én még gyengélkedem picit. Zina pedig üzeni: Imádom apa és anya melegségét érezni, olyankor mindig jókat és hosszadalmasakat alszom. Azt hiszem, odáig vannak értem" – osztotta meg pár napja az Instagram-oldalán Andi, aki most egy videót is közzétett a nagy napról. A szépségkirálynő a TikTok-oldalán mutatta meg, hogyan zajlottak az utolsó órák, mielőtt találkozott volna a kislányával.

Azt láthatjuk, hogy Andi mosollyal az arcán érkezik meg a klinikára, és még az ágyon fekve is nagy vigyorral várja a találkozót. Egy képkocka erejéig férjét is látjuk, aki ott volt az anyuka mellett, majd a következő pillanatban már a kis Zinát csodálhatjuk meg, no meg azt, hogy micsoda kis hajasbabaként született meg. A szépségkirálynő ráadásul azt is elárulta, hogy gyermeke kifejezetten nagy baba, ugyanis 4080 gramm-mal és 57 cm-rel jött világra.