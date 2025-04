Sokak kedvencének ért véget A Nagy Duett: "Megpróbáltunk szórakoztatni, de a közönségnek nem ez kell!"

Újabb vasárnap, újabb izgalmakkal teli adás: ez volt A Nagy Duett 2025-ös, hetedik évadának ötödik élő adása. Kétségtelenül sok emlékezetes pillanatban, sok meredek produkcióban lehetett részünk. Ezúttal a hat páros alapfellépése után két-két páros "négyes duettjét" is meghallgathattuk a TV2 műsorában: Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence Hegyes Bercivel és Mihályfi Lucával keltette életre a Backstreet Boys slágerét; Gáspár Győző és Dér Heni valamint Visváder Tamás és Radics Gigi Lady Gaga és Bradley Cooper duettjét vitte színpadra, míg Aurelio Caversaccio és Nótár Mary Sydney van den Bosch-sal és Pető Brúnóval szövetkezett, hogy megidézzék a Balatoni lázat.

A Nagy Duett egyik közös produkciója a Lady Gaga-féle Csillag születik filmet idézte meg. Gáspár Győző teljesen elérzékenyült. Mint elárulta: a dal az öngyilkossági kísérletét idézte meg Fotó: Kovács Dávid

Az ötödik adásnap győztese a zsűri és a közönség pontszámainak összegzése értelmében Mihályfi Luca és Hegyes Berci lett. A helyzet pikantériája: a múlt héten veszélyzónában voltak, most azonban a legjobbakként végeztek.

Ők estek ki A Nagy Duett ötödik adásából

Sajnos azonban nem csak győztesekről, hanem vesztesekről is szólt a műsor. Ahogy a korábbiakban, úgy most is volt egy páros, akinek az április 13-ai volt az utolsó fellépése versenyzőként. Ezúttal Gáspár Győző és Dér Heni, valamint Sydney van den Bosch és Pető Brúnó került veszélyzónába.

A Nagy Duett 2025-ös évadának ötödik kieső párosa Gáspár Győző és Dér Heni lett.

Győzike kifejtette: szomorú, hogy nem jutott be a döntőbe, és amiatt is, hogy nem kellett a közönségnek a szórakoztatás.

Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk szórakoztatni, de a közönségnek nem ez kell. A közönségnek az kell, hogy eljövünk a Beával, lefektetünk egy ágyat, és szerelmeskedünk

– szúrt oda kissé a nap győztes Mihályfi Lucáéknak.

Mutatjuk a kiesők utolsó produkcióját: