„Nagyon szépek vagytok!” – Stohl Luca tündéri fotón mutatta meg, milyen nagyot nőtt kislánya, Róza

Stohl Luca annak ellenére, hogy a kamerák előtt éli az életét, magánéletét mindig nagyon óvta a nyilvánosságtól, így az sem volt meglepő döntés a részéről, hogy 2021 szeptemberében a legnagyobb titokban ment férjhez jóképű bankár szerelméhez, akinek arcát és nevét azóta sem mutatta meg a médiában.

Stohl Luca megmutatta kislányát Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor

Kapcsolatukból 2023 májusában egy kislány született, Róza, aki azóta a család szeme fénye. Természetesen műsorvezető édesanyja párjához hasonlóan őt is óvja a nagy nyilvánosságtól, azonban Róza többször is feltűnt már Stohl Luca közösségi oldalain, ügyelve arra, hogy az arcocskája ne látszódjon. A gyönyörű sztármami húsvét alkalmával is így tett, ugyanis több fotót is megosztott a követőivel, akik egyszerűen nem bírnak betelni a kis Róza fürtjeivel.

Nagyon szépek vagytok!

- írta Luca egyik követője a közösségi oldalán.