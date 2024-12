Az a tüneményes kis copfocska! Stohl Luca kislányát teljesen lenyűgözik az adventi fények

Vasárnap hivatalosan is kezdetét vette az adventi időszak. A legtöbb ember számára ez az egy hónap szent, hiszen ez a szent várakozás időszaka, ami sok esetben a legjobbat hozza ki az emberekből. A kis Jézus születésének várása több mint kétezer éve hagyomány a keresztény emberek körében, és bár manapság erre is üzlet épült, azért még mindig sokan érezzük a szívünkben ennek a különlegességét és szakralitását. Ez különösen igaz a kisgyerekekre.

Senki nem éli meg olyannyira csodaként a karácsonyt, mint a gyermekek

Stohl Andrásnak gyönyörű családja van. Amikor a gyermekei kicsik voltak, próbálta őket óvni a nyilvánosság kíváncsi szemei elől, de természetesen mégis sok figyelem fordult feléjük. Ha az apuka híres, akkor bizony a gyerekek életére is kíváncsiak az emberek. Gyermekei közül azonban Stohl Luca később úgy döntött, hogy maga is tévés karrierbe kezd, így az emberek most érdeklődve követik nyomon a pályafutását.

Stohl Luca pedig már büszke édesanya. Egy éve született meg kislánya, a tüneményes kis Rózi, akiért az egész ország odáig van. Az anyuka gyakran posztol róla meghatóbbnál meghatóbb fotókat, és bizony így tett most is. Advent kezdetekor minden fénybe öltözik, Rózit pedig elkápráztatta ennek látványa. Az ablak mellé kucorodott tehát, és érdeklődve nézte, mi történik odakinn.

A tüneményes fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.