„A hajszálamat és az íriszemet követelik!” - Kamudoktorok áldozata lett a súlyos beteg Schmuck Andor

– zárta rövidre a történetet Schmuck Andor.

Megtalálták az áldoktorok a súlyos beteg politikust

Schmuck most a Borsnak azt is elárulta, hogy drámai bejelentése óta tele van a virtuális levelesládája, de nem feltétlenül csak aggódó üzenetekkel. A Tisztelet Társaságának elnökét ugyanis rengeteg, magát orvosi szakembernek valló egyén találta be, akik furcsa dolgokat követelnek tőle a gyógyulásért cserébe. Bár Schmuck kifejezetten nyitott személyiségnek vallja magát, nem tagadja, hogy egy-egy –természetesen komoly pénzért kínált – gyógymód hallatán szabályosan kettéállt a füle.

„Arra nem vagyok felhatalmazva, hogy a különféle gyógymódokról eldöntsem, működnek-e. A gyógyteák, piócák biztos hatékonyak, főleg, ha a megfelelő bajra alkalmazzák őket. Én azonban nem mondtam el, mi a betegségem. Ennek ellenére özönlenek a levelek. Valaki azt kéri, küldjem el az ujjlenyomatom, mások a hajszálamat követelik, vagy éppen az íriszemet. Olyan üzenet is jött, amiben azt kérték, fotózzam le az arcomat, és abból megmondják, hogyan gyógyulhatnék meg. Először ledöbbentem ezeken, majd elhatároztam, hogy mindegyik módszert kipróbálom, tesztelem. Egyet kivéve talán. Valakik ugyanis azt írták, hogy le akarják venni a rontást a vagyontárgyaimról, ezért találkozni szeretne velem személyesen, a vagyontárgyaim társaságában. Erre azért semmiképpen sem mondanék igent”

- ecsetelte derűsen Schmuck Andor betegsége ellenére, hozzátéve: könyvet tervez írni a furcsa gyógymódokkal előálló dokiknál szerzett tapasztalatairól.