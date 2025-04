56 éves lett Renée Zellweger, aki sosem vállalta fel a plasztikázást – Galéria

Renée Zellweger pályafutása során két Oscar-díjat, négy Golden Globe-ot és számos más elismerést nyert, miközben megküzdött a hollywoodi szépségideálokkal és a nyilvánosság ítélkezésével is.

Renée Zellweger-t a Bridget Jones naplója című film tette világhírűvé (Fotó: Taylor Hill / Getty Images)

Renée Zellweger filmek: felejthetetlen alakításokat nyújtott

Renée Kathleen Zellweger 1969-ben született Katy városában, Texasban, norvég és svájci felmenőkkel rendelkezik. Első komolyabb szerepeit a '90-es évek közepén kapta, majd 1996-ban a Jerry Maguire című filmben nyújtott alakítása révén vált ismertté. Az igazi áttörést azonban 2001-es Bridget Jones naplója hozta meg számára, amelyben a szingli londoni nő szerepében világszerte milliók szívébe lopta be magát. Noha nem volt brit akcentusa és túlsúlyos sem volt, mindent megtett, hogy hitelesen alakítsa Bridget szerepét: próbálta elsajátítani a helyes brit kiejtést és 20 kilót szedett fel. Elhízása akkoriban a média legkedveltebb témája volt. A film két folytatást is kapott: 2004-ben és 2016-ban, illetve idén, 2025-ben érkezett meg a negyedik rész is. Zellweger jelentős szerepei közé tartozik még a Chicago (2002), amelyért Golden Globe-ot nyert, valamint a Hideghegy (2003), amely elhozta számára első Oscar-díját. Második Oscarját 2019-ben kapta a Judy című filmben nyújtott alakításáért.

Renée Zellweger plasztika: az egyik legnagyobb balhé az ő nevéhez fűződik

2014-ben Renée Zellweger megjelenése jelentős figyelmet keltett, amikor az Elle Women in Hollywood díjátadón sokak szerint felismerhetetlenül másként nézett ki. A média és a közönség azonnal plasztikai műtétekről és esztétikai beavatkozásokról kezdett spekulálni. Szakértők szerint az évek során akár 97 ezer fontot, azaz több mint 46 millió forintot költött szépészeti beavatkozásokra. Renée Zellweger azonban sosem ismerte el, hogy ilyesmi történt volna, sőt, határozottan tagadta, hogy bármilyen sebészi beavatkozáson esett volna át. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy az első Bridget film megjelenése óta 24 év telt el, amennyi idő alatt mindenkinek változik az arca, arról nem is beszélve, hogy szerepei kedvéért jelentős súlygyarapodásra, majd fogyásra is hajlandó volt, ami alaposan megviseli a szervezetet és az arcot is.