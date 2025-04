"Magyar Britney" - elképesztő bókot kapott Opitz Barbi, szexi fotója láttán elálltak rajongói szavai

Újabb extravagáns fotóval jelentkezett be a közösségi médiában Opitz Barbi. A 25 éves aranytorkú énekesnő, akit rendkívül fiatalon, még tiniként ismert az ország, miután ragyogó tehetségével megnyerte az X-Faktort. Karrierje utána egyenesen ívelt felfelé egészen addig, míg az elmúlt évek során folyamatos botrányokba nem keveredett. Nemrég azonban bejelentette, elég volt belőlük és szeretné újraindítani pályafutását, aminek érdekében nagy döntést hozott. Megvált korábbi menedzserétől, akinek a helyére nem más lépett mint a Házasság első látásból ismert gyémántmágnás Szolnoki Szabolcs.

Újabb vadító fotót közölt. Fotó: Nagy Zoltán

A karrierjére való koncentráció mellett azonban néha néhány lazább fotózás is belefér. Egy ilyen alkalomról osztott meg most is képet Instagram-oldalán, aminek láttán rajongóinak még a szavai is elfogytak és a legtöbben csak szívjelekkel tudták jelezni, tetszenek nekik a látottak és az, ahogy Barbi egy extrém rövid nadrágot hordva, szexi lábakat villantva pózol a kamerának.

Magyar Britney

- érkezett is számára az elképesztő bók, de akadtak olyanuk is, akik csak egy szóval fejezték ki csodálatukat: