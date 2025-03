Csinos szőke hölgy oldalán tűnt fel a TV2 gyémántmágnása, akit Opitz Barbival is összeboronáltak

Házasság első látásra Szabi újra a szinglik gondatlan életét éli! Bizony, a gyémántmágnás szíve jelenleg szabad, viszont bőven akad jelentkező a barátnő szerepre. A kérdés csak az, hogy vajon ki lesz az a szerencsés, aki elcsavarja a Szolnoki Szabolcs fejét?

Ki lesz Házasság első látásra Szabi párja? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Szabi egy szőke hölggyel randizott

Természetesen a TV2 sztárja nem ölbe tett kézzel várja az igazit, hiszen ha van rá lehetősége, akkor ismerkedik. Így volt ez múlt szombaton is, amikor egy szőke hajú hölggyel töltötte a délutánját, ám még a találkozó ellenére is szinglinek vallja magát.

Jelenleg szingli vagyok

– kedzte a Borsnak Szabi, akit korábban ugyebár Opitz Barbival is összeboronáltak, főleg miután a Bors birtokába jutott a párosról egy-két romantikus felvétel. Később aztán tisztázták, hogy kapcsolatuk baráti, így Szabi előtt megnyílt az ismerkedés lehetősége. Azoknak a hölgyeknek pedig, akik randiznának vele, még egy jó tanácsot is adott lapunkon keresztül.

„Barbival a kapcsolatunk szakmai és baráti, igyekszem egyengetni a karrierjét. A hétvégén viszont volt egy randim egy csinos szőke hölggyel, de egyelőre még szinglinek vallanám magam, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Jelentkezők mindenesetre vannak! Ja, és még valami! Nagyon jól esne, ha néha én is kapnék virágot, mert eddig csak én adtam. Imponáló lenne, ha egy randira a hölgy is hozna nekem egy szép csokrot” – tette hozzá a gyémántmágnás, aki reméli, hogy randipartnerei megfogadják a tanácsát. Addig is, amíg a találkozókra nem kerül sor, inspirálódhatnak az üzletember TikTok-oldaláról, ahol Szabi videókba foglalva meséli el az életét. Szó van például a milliókat érő gyémántokról, az utazásairól, és arról, hogy a csinos modellek mindig otthagyták a telefonszámukat a luxus autója szélvédőjén. Láthatóan nagy népszerűségnek örvendnek ezek a történetek, mert egy-egy videóját közel 500 ezren nézik.