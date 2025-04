A Nagy Duett: Sydney van den Bosch és párja kitálalt a zsűriről, ez a véleményük róluk

És soha nem tudom eldönteni, hogy mit adnak egy-egy produkcióra, mondjuk 23 pont sírós, nagyon gyenge volt, vagy 39 pont lesz és álló ováció. Szóval nem értem mi alapján történnek a dolgok, de ez nagy műsor, nagy buli, nem is érdekel annyira. A saját pontjainkon is volt már, hogy meglepődtem, voltak már nagy meglepetések itt, de ez igazából erről szól! A harmadik produkciónkra volt olyan, aki azt mondta, Sydney jobban rappelt, mint én, mert a legabszolútabb, hasraütéses kijelentéseket teszik sorra, de amúgy tényleg jól rappelt Sydney, ügyes volt! De a lényeg, hogy tényleg, a zsűri akármikor megszólal, én is meglepődök, és ha én megszólalok, ők is meglepődnek, szóval ez egy kölcsönös meglepődés