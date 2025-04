A Nagy Duett: Kiakadtak a műsor rajongói, hangot is adtak a haragjuknak

A TV2 nagy sikerű műsorának húsvét vasárnap már a hatodik adását láthatták a nézők. A Nagy Duett elődöntője a szokásokhoz híven tartogatott megdöbbentő, szórakoztató és megható pillanatokat is, de ezúttal is egy páros számára véget ért a verseny. A kieső páros, Radics Gigi és Visváder Tamás nem voltak csalódottak, bezzeg a rajongók nagyon kiakadtak…

A Nagy Duett zsűrije a kommentelők szerint eltaktikázta magát (Fotó:Bors)

Nagy Duett: Összeomlott a zsűri is a végeredménytől

Nagyon izgalmasan alakult a hatodik adás, aminek a napi győztese a zsűri és a közönség pontszámainak összegzése értelmében Mihályfi Luca és Hegyes Berci lett. A Nagy Duett most is, ahogy mindig, nem csak győztesekről, hanem vesztesekről is szólt. Ahogy a korábbiakban, úgy most is volt egy páros, akinek az április 20-ai volt az utolsó fellépése versenyzőként. Az adásgyőztesek után Aurelio és Nótár Mary párosa is továbbment, ami azt jelentette, hogy Visváder Tamás és Radics Gigi, Sydney van den Bosch és Pető Brúnó, valamint Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa került veszélyzónába. Mivel a zsűri nem tudott egyetértésre jutni, ezért a második körben is a nézők szavazata döntött, ennek alapján Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa került be a döntőbe. A végső összecsapás Visváder Tamás és Radics Gigi, valamint Sydney van den Bosch és Pető Brúnó között zajlott le, a közönségnek kellett döntenie arról, hogy kiket juttasson be a döntőbe. Végül hatalmas meglepetésre Visváder Tamás és Radics Gigi párosától kellett elbúcsúznunk, a végeredménytől a Nagy Duett zsűrije is összeomlott, eltaktikázták magukat.

Kiakadtak a kommentelők

Az eredményhirdetés után rögtön elárasztották A Nagy Duett közösségi oldalait hozzászólásokkal a felháborodott nézők, akik szerint itt lett volna az ideje, hogy Sydney van den Bosch és Pető Brúnó essen ki, szerintük már így is túl sokáig maradtak bent a műsorban, a kommentekből idézünk:

„A zsűri jól eltaktikázta ezt az egészet!”

„Mindenről a zsűri tehet, addig variálgattak, taktikáztak, de még csak nem is volt köztük egyetértés, miattuk estek ki Gigiék!”