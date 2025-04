Aurelio a vetkőzésről vallott: „Marynek egy titkos álma volt”

Aurelio és Nótár Mary vasárnap a Szeresd a testem című dalt adták elő A Nagy Duett 4. adásában. Ehhez a produkcióhoz pedig egy vad lánybúcsú pillanatait jelenítették meg a színpadon, amihez természetesen chippendale táncos is dukált. Ezt a szerepet az egykori valóságshow-sztár vállalta magára, két profi táncossal kiegészülve. Aurelio le is dobott mindent, ahogy kell, de annyira odáig voltak érte, hogy a koreográfiát el is felejtette. Ezzel kapcsolatban most elárulta, hogy áll a meztelenkedéssel.

Nótár Mary és Aurelio hétről hétre nagyobb meglepetést okoznak a nézőknek, A Nagy Duett 2025-ös évadában Fotó: Máté Krisztián

Ugyan a fél ország láthatta már, ahogy Aurelio helikopterezik alsógatya nélkül, most mégis egy sokat mutató fecske helyett, egy valamivel szemérmesebb boxerben állt színpadra. Azt is elárulta miért.

Régebben nem csináltam abból problémát, hogy boxert vagy fecskét hordok, de most már igyekszem azon lenni, hogy otthon is tetszek mindenkinek, főleg Nikinek persze. Ha lazább napom van, akkor boxert húzok, de a fecskével is ki vagyok békülve, illetve otthon alapvetően szeretek anélkül lenni

– vallotta be a tőle megszokott őszinteséggel.

Nótár Mary Aurelióra vágyna?

Aurelio azt is elárulta, honnan jött a vetkőzés ötlete.

Szerintem ez a chippendale dolog Marynek egy titkos álma volt

– nevetett.

„Persze csak viccelek, szó sincs ilyesmiről. Igazából először úgy volt, hogy egy nagyon szép kis fecske gatyában legyek, de már eljutottam arra a szintre, hogy nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni a családomat. Erről kikértem Niki véleményét is, és a boxerre végül rábólintott, úgyis láttak már anélkül is” – árulta el az igazat mosolyogva.

Aurelio párja, Niki is rábólintott a produkcióra, igaz, a fecskét boxerre cserélték Fotó: Máté Krisztián

Aurelio zavarba jött

Bármilyen hihetetlen, a nagyszájú celeb is zavarba jön olykor-olykor, ami még őt is meglepi, különösen, ha külseje miatt inog meg az önbizalma.

Soha nem gondoltam volna, hogy a külsőm miatt egyszer így zavarban leszek, el sem hittem, amikor levetkőztem, és ujjongott a közönség. Nem találok szavakat

– mondta hitetlenkedve.

„De nyilván a mostani helyzetemből kiindulva, az aputestemmel inkább több ruhában szeretek lenni” – tette hozzá viccelődve.