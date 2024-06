Aureliót megváltoztatta az apaság: A legcsodálatosabb dolog a Földön, hogy apuka vagyok!

A legcsodálatosabb dolog a Földön, hogy apuka vagyok és nagyon örülök, hogy lányom van. Most voltam az Apák napján a bölcsiben, láttam a fiúkat, ahogy veszekedtek egy matchboxon, és olyan jó volt, hogy az én lányom ott ül az ölemben és csak tapsolt a zenére. Teljesen más egy fiú gyermek és egy lány gyermek, nyilván mind a kettőnek örültem volna. De nagyon örülök, hogy végül lányos apuka lettem. Mindig jól kijöttem a csajokkal, mindig voltak lány barátaim, és kicsit női lélek is vagyok. Szóval nem is kívánhattam volna jobbat!