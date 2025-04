Molnár Anikó vallomása: „Hogy foglalt-e most a szívem? Igen…"

Molnár Anikó korábban tévéműsorban is kereste a Nagy Ő-t, ám az elmúlt években nem volt igazán szerencsés a szerelemben. Sőt, az elmúlt év vége óta olyan pechsorozat érte, hogy már azt hitte, meg lett átkozva. Most azonban rendeződni látszik körülötte minden. A TV2 Titkok Ramónával című műsorban elárulta, nagyon jól megy a szereke, mióta belevágott az OnlyFans-be, az érzelmes podcastben pedig azt is elárulta, éppen kialakulóban van egy párkapcsolata is.

Molnár Anikó legféltettebb titkait árulta el Lékai-Kiss Ramóna podcastjében (Fotó: TV2)

Molnár Anikó párkapcsolatról vallott

„A párkapcsolatokkal hadilábon állok… Hogy foglalt-e most a szívem? Igen… nem… de… Kezdődő sztori van. Az elején tartunk nagyon. Bizalomvesztésem van az elmúlt évek miatt. Emiatt nehezen tudok megbízni másban. Mondják, hogy féltékeny vagyok, de ez nem így van: nem féltékeny vagyok, hanem tapasztalt. Pontosan tudom, hogy szokták az emberek a másikat átverni, milyen dumákkal. De most már nagyon nehezen tudnak felrakni a falvédőre. Most már egy szemvillanásból, egy telefonra nézésből tudom, hogy mi van. Jobb lenne, ha naivabb lennék, meg kicsit hülyébb, meg vak csaj. Akinek azt mondják, hogy: elmegyek három napra dolgozni, én meg azt mondom, oké. Jobb lenne naivabbnak lenni, de nem tudok” − fogalmazott a TV2 Titkok Ramónával című podcastben a dögös nő, aki jelenleg alakuló párkapcsolatáról így vallott:

Két hónapja tart. Majd akkor lesz sínen az egész, ha együttélés van, ha bizalom van részemről is, és ha gyűrű van az ujjamon. Nem feltétlenül házassági gyűrű, de egy szándék, hogy oké, akkor megbeszéljük, hogy együtt éljük le az életünket.

Molnár Anikó nem egészen szingli jelenleg (Fotó: TV2)

„Nem vagyok társfüggő”

Molnár Anikó elárulta, akkor sem esik már kétségbe, ha egyedül kell lennie.

„Egyébként szeretek egyedül lenni. Nem vagyok társfüggő, főleg akkor nem, ha millió kompromisszumot kell tenni. Régebben inkább nyeltem, nyeltem, csak legyen valaki. Most úgy vagyok vele, hogy ha van, van, ha nincs, nincs. De ha van, akkor jó legyen. Jó nekem úgy is, van Netflix, vannak kutyáim…”

Lékai-Kiss Ramóna feltette a sokakat foglalkoztató kérdést is: mit szólna Anikó, ha a párja azt kérné, adja fel a jólmenő OnlyFans-karrierjét?