27 éve a pályán: Marsi Anikó dupla évfordulót ünnepel - Galéria

Marsi Anikó neve sokak számára egyet jelent a magyar televíziózás világával, hiszen közel három évtizede - egy nagyobb megszakítással - képernyőn van.

Marsi Anikó fogyása folyamatos téma vele kapcsolatban (Fotó: EVA / hot! magazin)

Marsi Anikó gyerekei miatt hozott nagy döntést

Marsi Anikó már fiatalon érdeklődött a média világa iránt, 1994-ben csatlakozott a Magyar Televízióhoz, ahol két évig olyan műsorok riportere volt, mint a Múzsa, a Vízöntő, a Mákvirágok és a Kriminális. 1997-ben az Ablak című műsor szerkesztő-riportere, majd a Tonik felelős szerkesztője lett. Ugyanebben az évben átigazolt az RTL Klubhoz, ahol a Fókusz című műsor műsorvezetője volt.

Marsi Anikó első férje Palik László volt, akivel két közös gyerekük született: Vilmos és Vince. A műsorvezető évekre visszavonult a televíziózástól, mert családjával külföldre költözött. Egyik fia kruppos megbetegedése miatt az orvosok azt tanácsolták nekik, hogy a klímaváltozás jót tenne az egészségének, így esett a választásuk Spanyolországra. Döntése sokakat meglepett akkoriban, hiszen karrierje csúcsán hagyta abba a televíziózást, de a nyugodt családi élet érdekében ez a lépés szükséges volt.

2016-ban új kihívások elé nézett, hiszen a Tények műsorvezetői pozíciójába hívták vissza, így a család hazaköltözött. 2021-ben Palik Lászlóval elváltak, s bár házasságuk gyakran kapott médiafigyelmet, sosem szolgáltattak magukról botrányos híreket, mindig figyeltek rá, hogy magánéletük diszkrécióját megtartsák. A műsorvezető azóta újra megtalálta a boldogságot, Marsi Anikó férje Gyarmati Gábor, akivel jelenleg közös házukat újítják fel.

Marsi Anikó súlya állandó téma

Anikó nemrég egy interjújában arról beszélt, hogy 15 kilótól sikerült megszabadulnia, ami komoly problémát okozott neki, mert sok bántó kommentet kapott, túl az egészségügyi dolgokon. Kendőzetlen őszinteséggel vallotta, hogy háromszor is várandós volt, de a babákat elveszítette. Súlyproblémái a folyamatos sportolás mellett is fennálltak, ezért most külső segítséget vett igénybe a fogyáshoz.

2024 év végén közös műsorban szerepelt korábbi férjével, Palik Lászlóval, aki a visszatérő Legyen Ön is milliomos műsorvezetője. Anikó Gönczi Gáborral próbált szerencsét és némi humorral fűszerezve említést is tettek az érdekes szituációról. Anikó idén februárban ünnepelte 50. születésnapját, legfrissebb posztjában pedig egy 27 évvel ezelőtti felvétellel örvendeztette meg követőit, ennyi ideje láthatjuk őt ugyanis a képernyőn.