Marsi Anikó drámája: Három babáját vesztette el!

Három évvel ezelőtt kezdett el kikerekedni a TV2 Tények című műsorának híradósa, ami nem is volt véletlen, hiszen Marsi Anikó férje szerelmes vacsorákkal várta haza esténként. Ráadásul kilencnél hamarabb soha nem ért haza a munkából, így ennél korábban náluk nem is kerülhettek asztalhoz.

Marsi Anikó nagy drámákon van túl, ám nem tört össze – Fotó: hot! magazin

Marsi Anikó férje támogatta a feleségét

„Zavart, ahogy kinéztem, annak ellenére, hogy a férjem imádta a hurkáimat. Ő nem igazán értette olyan nagyon, hogy lefogyjak, neki úgy is tetszettem; azt hiszem, ő a mai napig nem is érti, hogy nekem ez miért ennyire fontos” – ecsetelte a hot! magazinnak Marsi Anikó.

Sokan megszólták Marsi Anikót

A túlsúlya miatt többen is megszólták a híradóst, ami – természetesen – nem esett jól neki. Főleg, hogy sokan elkezdtek arról beszélni, hogy Marsi Anikó terhes.

„Kaptam néhány nagyon félresikerült megjegyzést is.

Miközben azt hallom az orvosomtól, hogy 47 után nem nagyon szokás spontán teherbe esni, – legnagyobb meglepetésemre – velem mégis megesett, ráadásul két éven belül háromszor. De amilyen hamar jöttek ezek a bébik, olyan hamar távoztak is.

Én pedig nem azért voltam kerek, mert jött volna a baba, hanem mert szimplán meghíztam. Sajnos valóban napvilágot láttak olyan szerencsétlen képsorok, amiken úgy nézek ki, mintha már a hetedik hónapban járnék, de ugye nem a terhességektől volt nagy a hasam. Attól, hogy nem maradtak meg a babák, nem omlottam össze; isteni csodának tartottam magát a természetes esélyt is” – árulta el a Tények híradósa arról mesélve, hogy milyen érzés volt olvasnia, hogy Marsi Anikó babát vár.

Marsi Anikó túlsúlya már a múlté, 15 kilót fogyott – Fotó: hot! magazin

Marsi Anikó - mi a titka a fogyáshoz?

A mérleg már 72 kilót mutatott, amikor Marsi Anikó elkezdte komolyan venni a kommenteket – ekkor döntötte el, hogy itt az ideje a változtatásnak. Sokáig halogatott, ám ma már nem esik rosszul neki, ha előveszi a régi, előnytelen képeket.

„Akkor egyenesen fájt. Az igazság fájt, ami bennük volt. Kellett az elhatározás, no és egy kis segítség is, hogy elinduljak a változás útján. Mára a 15. leadott kiló kapujában vagyok. Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti 40-50 kilométert futok. De szerencsére engem is megcsapott az az új tudományos módszer, miszerint a súlyunk alakulásáért nem a 70:30 elmélet a felelős. Vagyis nem igaz az, hogy a külsőnket 70 százalékban határozza meg az étkezésünk, 30-ban pedig a sport! A saját bőrömön tapasztalom, amit ma már tudományos teóriák igazolnak: 40 éves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Kötelező sportolni, ez nem kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem a testi és a mentális egészségünk miatt. Nekem szükségem volt egy kis segítségre az átálláshoz. Egy zsírblokkoló étvágykorrektort kezdtem használni, amiben a vad articsóka kipukkasztja a zsírsejteket, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre. Vagy ott van az indián fügekaktusz, ami a megmaradt zsírokat kipucolja, plusz segít, hogy a szénhidrátok ne szívódjanak fel. Így továbbra sem vonok meg magamtól semmit: ha például ma bolognai spagetti lesz a vacsora, azt is megeszem, csak éppen hamarabb jóllakom, mint korábban. A tartósítószerek és olykor a gyógyszerek elkerülhetetlenek, de van egy kis növény, a japán gobó, ami tesz róla, hogy a méreganyagok és a felesleg minél gyorsabban távozzanak a szervezetünkből” – tette hozzá.