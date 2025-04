Sallai Nóráról megszólalt kolléganője, Kulcsár Edina újabb terhességgel sokkolt

Sallai Nóráról új hír érkezett, kolléganője azt kérte, mindenki imádkozzon érte. Ezen a héten a színésznőről szóló cikket olvasták a legtöbben. De ahogy az lenni szokott, Kulcsár Edina most sem maradt le a listáról.

Sallai Nóráról kolléganője szólalt meg Fotó: hot! archív

„Imádkozzunk érte” – Megtörte a csendet Sallai Nóra kolléganője

A tavaly súlyos autóbalesetet szenvedett színésznő nemrég visszakerült a Budakeszin működő Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe. Sallai Nóra kolléganője az újságból értesült erről és mindenkit arra kér, imádkozzon érte, ahogy ő is teszi.

Most nagyhét van, a húsvéti időszak legintenzívebb időszaka. Ilyenkor minden ima, minden fohász háromszoros erővel hat, mint egyébként. Én mindenkit arra buzdítok, hogy imádkozzunk érte. Egyebet egyelőre én sem tehetek

– mondta Madár Vera lapunknak.

Kulcsár Edina férje el sem akarta hinni, hogy párja újra terhes, igaza is lett Fotó: Szabolcs László

Kulcsár Edina terhesség hírével sokkolt: G.w.M el sem akarta hinni

A rappernek és feleségének már két közös gyermeke született, így összesen hat kicsi van a mozaikcsaládban. Kulcsár Edina most újabb terhesség hírével lepte meg G.w.M-et, aki nem akart hinni a fülének. A szépségkirálynő saját vlogjukban árulta el férjének, hogy újra várandós lehet, de mielőtt Márk beleélte volna magát teljesen az újabb áldásba, kiderült, hogy áprilisi tréfáról van szó.

Kulcsár Edina miatt megint kiakadtak a kommentelők Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

„A másik 2 gyereked hol van?” – Szétszedik a kommentelők Kulcsár Edinát

Bármit is csinál, szinte sosem maradnak el a negatív kommentek a sztáranyuka posztjai alatt. Kétségtelen, hogy Kulcsár Edina és G.w.M családi élete az egyik legfelkapottabb téma a hazai sztárvilágban, aminek a csillogás mellett megvannak az árnyoldalai is. Most is csak annyi történ, hogy a szépségkirálynő több családi fotót is megosztott a követőivel, amelyeken az látható, ahogy férjével és két közös gyermekükkel, a kis Amarával és Dionnal libegőznek. A kommentelőknek több se kellett, azonnal kérdőre vonták az édesanyát, hogy hol van a másik két gyerkőce, Medox és Nina. De persze ahogy lenni szokott, többen voltak azok, akik szerint csodaszép a hatalmas mozaikcsalád.

Pumped Gabo a Farm VIP elődöntőjében esett ki Fotó: Bors

„Megnyerhettem volna” – Megszólalt a Farm VIP utolsó kiesője

Valószínűleg Pumped Gabo okozta a legnagyobb meglepetést a Farm VIP ötödik évadában, lustasága ellenére ugyanis egészen az elődöntőig menetelt. Az influenszer többször is a közelében járt annak, hogy elsőként fejezze be a feladatot és döntős legyen, végül azonban Leo és Gréti jártak hamarabb sikerrel.

Iszonyú kemény volt az elődöntő és az az igazság, hogy isteni beavatkozás történt, ugyanis kétszer is majdnem megnyertem, aztán beleremegett a kezem, pedig nekem nem szokott remegni soha

– árulta el a Borsnak.