Tilla miatt sikongatott Köllő Babett

Rengeteg szerepben láthattuk már Köllő Babettet. Nem csak a színpadon, hanem a televízióban is bizonyított már, hiszen volt zsűri, mester és reality-szereplő is. Babett másfél éve egy hatalmas elhatározásra jutott. Privát coach-hoz jár műsorvezetést tanulni, hiszen nagy álma, hogy műsorvezető lehessen. Babett vágyai most valóra váltak, hiszen a TV2 Drágám, add az életed! című műsor megújult évadának háziasszonyává választották.

– Nagyon boldog voltam, mikor megtudtam, hogy én állhatok ott Till Attila mellett, még sikongattam is – mesélte lapunk megkeresésére Babett, aki tudatosan készült a legújabb „szerepére”.

– Pont ezért jártam Demcsák Zsuzsihoz képzésre, hogy mire megtalál egy ilyen feladat, már olyan szinten legyek, hogy bátran el merjem vállalni – mondta lelkesen a színésznő, aki nem csak a műsorvezetőnőtől, de Tillától is igyekszik elsajátítani egy-két praktikát.

– Figyelem a nagyokat és tanulok. Nagy megnyugvás nekem, hogy Tillával vezethetem a műsort, hiszen tudom, hogy bármi történik, ő megoldja, lehet rá támaszkodni.



Babett mindig is izgulós fajta volt, de elmondása szerint, ez csak addig tart, amíg el nem kezdődik egy előadás vagy showműsor. Nagy előnynek tartja, hogy a produkció felvételről fog menni, hisz, ha esetleg hibázik, lehetősége lesz javításra. Babett nem először áll kamerák előtt, de mint műsorvezető új készségeket is el kellett sajátítania.

– Vannak, amik nélkül nem lehet létezni ebben a szerepben, mint például a gyors reagálás vagy a humorosság.

A színpad a személyiségek harca, szoktuk mondani. Vannak tanulható és tanulhatatlan tulajdonságok, de az marad fent, aki érdekes tud lenni.

Babett annak ellenére, hogy megkapta ezt a lehetőséget, ugyanúgy folytatja a tanulást.

– Egy jó coach sokat segít és tanulni mindig lehet! – mesélte a színésznő, akinek külön öröm, hogy egy olyan produkció házigazdája lehet, amit régen tágra nyílt szemekkel nézett a tv képernyői előtt.

A Drágám, add az életed! vadonatúj epizódjainak forgatása jelenleg is zajlik, és hamarosan kiderül, hogy a 16 sztárpár hogyan birkózik meg a rájuk váró kihívásokkal.