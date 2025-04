„Mindenki sikított” - Életveszélybe került Isztambulban Köllő Babett lánya

Köllő Babett kifejezetten aggódós anyukának tartja magát, épp ezért nem lehetett vele madarat fogatni, amikor a lánya, Milla bejelentette: Törökországba utazik a 15. születésnapjára. Az isztambuli földrengés akkor még nem volt más, csak egy rémisztő vízió.

Isztambuli földrengés: Köllő Babett lánya életveszélybe került Törökországban (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Köllő Babett lánya húsvét hétfőn utazott el a népszerű török városba, a Határtalan szerelem műsorvezetőjének aggodalma pedig ezúttal nem volt alaptalan. Milla életveszélybe került a török vakáció közben! Ahogy arról a Bors már beszámolt, április 23-án 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Isztambult. A rengést a Boszporusz mindkét partján érezték. A lakosok azonnal az utcára menekültek, és bár halálos áldozatot nem követelt a természeti katasztrófa, általános pánik tört ki a fővárosban.

Isztambuli földrengés: Köllő Babett lányától három méterre dőlt össze egy épület

Beszámolók szerint a földmozgás epicentruma Silivri térségében volt, mintegy 80 kilométerre Isztambul nyugati részétől. Bár Milla és a barátai relatíve messze voltak az isztambuli földrengés fészkétől, így is olyan pillanatokat éltek át, amiket más az ellenségének sem kíván. Babett azóta is elképesztően büszke arra, hogy lánya a történtekhez képest megőrizte a lélekjelenlétét és a stabilitását, hiszen sokkal nagyobb baj is történhetett volna, ha eluralkodik rajta a pánik.

„Tény, hogy aggódós szülő vagyok! Amikor Milla elutazott, a reptéren is csak próbáltam játszani a laza anyukát, belül egészen mást éreztem. Két nappal később meg is történt a baj, igaz, elképesztő szerencse, hogy senki nem sérült meg. Azt már a lányomtól tudom, hogy három méterre tőle összedőlt a földrengés következtében egy régi épület. Hatalmas porfelhő kerekedett, mindenki sikított körülötte, nem látott semmit. Kérdeztem tőle, mi történik, ha fél perccel korábban dől össze az a ház, azt mondta, abba inkább ne gondoljunk bele. Mindenesetre elképesztő lélekjelenléte van Millának, mert a rémisztő eset után leült enni egyet, már biztonságos körülmények között, szóval nem esett pánikba. Én épp egy sajtótájékoztatón voltam, szóval Milla először az apját hívta. Én is tőle tudtam meg, hogy összedőlt Isztambulban egy ház, de a lányom jól van, ne aggódjak”