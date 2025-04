Összeszorul a szív: Ezért érzékenyült el születésnapján Kóbor János lánya

Nővé érett: 18 éves lett Kóbor Léna. Kóbor János lánya alaposan megünnepelte a nagykorúvá válását. Elárulta a szülinapi bulija részleteit, de arról is beszélt, hogyan élte meg szeretett édesapja hiányát ezen a napon.

Kóbor János lánya nagykorú lett (Fotó: archív/hot! magazin)

Így ünnepelt Kóbor Léna

„Anyukám ötlete volt az egész, hogy rendezzünk egy nagy születésnapi bulit, ahová eljött az egész család. Törökbálinton egy étteremben voltunk, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert régen rengeteget jártunk oda, és pont most nyílt meg újra. Nagyon jó volt. Utána a barátnőimmel pedig bementünk a városba bulizni is…” – taglalta Léna, aki huncut mosollyal árulta el, az az ünneplés is jól sikerült, s mikor egy szórakozóhelyre tértek be, büszkén mutatta fel a személyijét.

A csupa boldog percek mellett némi elérzékenyülésnek is helye volt: szeretett édesapja, az Omega frontembere, Kóbor János 2021 decemberében váratlanul elhunyt, fájó űrt hagyva maga után a családja és a rajongók szívében.

„Anyukám már éjfélkor felköszöntött. Akkor csak ketten voltunk otthon, és eléggé elérzékenyültünk”.

Éreztük a hiányát, hogy nem így kellett volna lennie ennek a napnak. Egyáltalán nem számítottunk anno rá, hogy így alakul majd.

De aztán nem sokkal később már boldogan néztük vissza a képeket, hogy milyenek voltak közösen a gyerekkori születésnapjaim” – idézte fel elérzékenyülve a tinilány a Mokkában.

Magabiztosan áll színpadra Kóbor János lánya

Édesapja emlékét az Omega-musical, a Gyöngyhajú lány balladája című színdarabban is őrzi, gondozza.

„Most lesz két éve, hogy szerepelek benne. Ma már máshogy állok színpadra, mint az elején. Nyilván, azelőtt nem álltam színpadon, nagy út volt, mire idáig eljutottam, hogy most már magabiztosan állok ki. Az nagy terhet rakott rám, hogy nem szerettem volna leutánozni azokat a dalokat, úgy, ahogy apukám énekelte, hanem a saját hangomat próbáltam megkeresni” – fogalmazott Kóbor Léna.