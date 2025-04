"Fentről figyel" - megható sorokkal emlékszik Kóbor Jánosra lánya, Kóbor Léna

Nagykorú lett Kóbor János lánya, Kóbor Léna! Már kisgyerekként is imádta a születésnapokat, sőt volt, hogy teljesen átvette a szervezést, és minden barátját meghívta hozzájuk.

Kóbor Léna nem aprózta el az ünneplést – Fotó: archív / hot! magazin

Kóbor Léna 18 éves lett

A hazai rockélet állócsillagának lánya becsülettel megünnepelte 18. születésnapját, úgy, ahogy egy ilyen jeles évfordulóhoz dukál.

"Utoljára tizenkét évesen lehetett ilyen nagy bulim. Kicsiként nagyon élveztem, de ahogy nagyobb lettem, már elkezdtem megválogatni az embereket az életemben, és inkább csak egy szűk társaságot, az igaz barátnőket tartottam meg. Most a 18. születésnapom miatt egy nagyobb összejövetelt tervezünk, ahol a barátaim és a család is részt vesz majd" – kezdte Kóbor Léna a hot! magazinnak.

Kóbor Léna volt párja és édesanyja kapcsolatáról is beszél

A fiatal énekesnőnek három testvére is van, így ő az utolsó gyermek a családban, aki nagykorú lesz. Emiatt természetesen van az édesanyjában egyfajta féltés.

"Biztosan furcsa érzés anyának, hogy nagykorú lettem, nehezen enged ki a nagyvilágba, de már ő is érzi, hogy nem kell annyira izgulni miattam. Ez szerintem azért is van, mert a nővéremnek van már két kisgyereke, ezért úgy látom, hogy ismét boldog, hogy van kit dédelgetni és babusgatni. Persze a párválasztásomban is fontos az ő véleménye, de sosem voltak vitáink azzal kapcsolatban, hogy ki a választottam.

Most egyedülálló vagyok, de pont tavaly nyáron, amikor összejöttem a volt barátommal, kitalálta, hogy milyen klassz lenne, ha a srác rögtön jönne velünk nyaralni. Hirtelen mély víz volt neki, de rögtön megismerte, szóval nem volt vele probléma

– emlékezett vissza az énekesnő.

Kóbor Léna fiatalon veszítette el édesapját

Még nagyon fiatal volt Kóbor János lánya, amikor az édesapja itt hagyta a földi világot. Az Omega énekese így nem is érhette meg Léna tizennyolcadik születésnapját, a család azonban elhatározta, hogy nem szomorkodnak.

"Soha nem gondoltam volna, hogy így alakul az életünk. Azt beszéltük anyuval, hogy már csak apu miatt sem szeretnénk szomorkodni, mert biztosan ezt akarná ő is. Ezért azt terveztük, hogy a születésnapomon majd visszanézünk régi képeket, és boldogan emlékszünk vissza az együtt töltött időre. Biztos vagyok benne, hogy fentről figyel, és boldog, hogy mosolyogni lát minket, és büszke" – mondta Kóbor Léna.