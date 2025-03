Amióta Krausz Gábor megnyerte a Dancing With the Starst és összejött Mikes Annával, egyszerűen le sem lehet törölni az arcáról a vigyort. Fantasztikus boldogásban éli a mindennapjait, ami nem is csoda, hiszen egy csapásra meglett mindene, amiről valaha is álmodozott: egy csodálatos szerelem, egy fantasztikus kislány, valamint a karrierje is az egekbe ívelt. Gábor tehát nagyon szerencsés, Mikes Anna pedig minden napját egyre szebbé és szebbé teszi.