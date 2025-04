"Nagyon jólelkű ember vagy!" Gyermekkori álma vált valóra Krausz Gábornak

Krausz Gábor sztárséfnek igazán nem lehet oka a panaszra: miközben szerepelt a TV2 táncos vetélkedőjének, a Dancing with the Starsnak a negyedik évadában, a szerelem is rátalált gyönyörű táncpartnere, Mikes Anna személyében. A levegő már a műsor ideje alatt csak úgy szikrázott kettejük között, majd nem sokkal azután, hogy átvehették a győzteseknek kijáró trófeát, nem is tagadták többé a nyilvánvalót és bejelentették, hogy egy párt alkotnak. A boldogságuk azóta is töretlen, mi több, a közelmúltban az eljegyzésre is sor került a mesés Maldív-szigeteken.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: Amazon Travel/Hot magazin

Gábor tehát vitán felül élete egyik legszebb időszakát éli jelenleg: mi több, a napokban még egy régi, gyerekkori álma is valóra vált, mialatt jót cselekedett.

KRAUSZ GÁBOR ÉS EGY GYEREKKORI ÁLOM. Krausz Gábor régi álma vált valóra, mikor beült a mentőautóba a volán mögé. Sőt, még egy kicsit szirénázhatott is…

- írta meg Instagram-oldalán a Magyar Gyermekmentő Alapítvány, akiknek a támogatására szerette volna felhívni a sztárséf a figyelmet. A követőit egészen meghatotta ez a nemes gesztus.

Te egy nagyon jólelkű ember vagy!

- fejezte ki elismerését a kommentszekcióba az egyik rajongó.

Gábor, nem is hittem volna, hogy te egy ilyen lelkiekben gazdag, csodálatos ember vagy! Tiszta szívből gratulálok neked!

- írta meg egy másik követő.

Nagyon jó ember vagy!

- helyeseltek egy újabb hozzászólásban.