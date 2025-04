Jennifer Lopezt drágábban láthatjuk Budapesten, mint a többi világsztárt

Miközben Jennifer Lopez egyik legnagyobb slágerében egy bizonyos éjszakát vár, addig a magyar rajongói a szerda reggelt várták, hiszen 10 órakor megindult a jegyértékesítés a budapesti nyári koncertjére. Az érdeklődés tényleg óriási Jennifer Lopez MVM Dome koncertje iránt, több mint tízezres várakozó online sor volt a jegyárusító weboldalán. Az idegörlő várakozás után pedig sokaknál jött a sokk, amikor meglátták a jegyárakat. Ugyanis igencsak borsos áron lehet majd megtekinteni J.Lo művésznőt a fővárosunkban.

Jennifer Lopez hangja és látványa nem olcsó szórakozás (Fotó: Stringer)

Jennifer Lopez koncert: Az idei legdrágább fellépő az MVM Dome-ban

Az állójegyek 65 ezer forintba kerülnek a kiemelt állóhely 95 ezer, az ülőhelyekre 49 ezer és 90 ezer között lehet bejutni, a meet and greet csomagért pedig 610 ezer forintot kell kiadnia Lopez hazai rajongóinak. Természetesen egy olyan világsztár esetében, aki évtizedek óta a zeneipar és Hollywood élvonalába tartozik, nem kell azon csodálkozni, ha megkéri az árát a munkásságának. A hazai művészek koncertáraival fölösleges is összehasonlítani Jennifer Lopez jegyárait, hiszen más ligából jön sztárstátuszát tekintve, és a színpadi show-jának költségei is jóval magasabbak, nemcsak a mérete, hanem az utaztatás okán is. Viszont olyan szerencsések a hazai zenerajongók, hogy magában az MVM Dome-ban is több világsztár teszi tiszteletét az előttünk álló hónapokban. A velük való összehasonlítás pedig már reális alapokon fekszik.

Mielőtt jönne a matematika, előzetesen annyit elárulunk, hogy Jennifer Lopez rajongói fizetnek a legtöbbet idén a kedvencükért.

Kis túlzással két Robbie Williamset kapunk egy Jennifer Lopez áráért (Fotó: PA)

Jennifer Lopez Robbie Williams, Hans Zimmer és Tom Jones előtt

A teljesség igénye nélkül íme, néhány név az MVM Dome koncertkínálatából. Robbie Williams szeptember 12-én érkezik sokadik alkalommal Budapestre, amit 34 és 58 ezer közötti összegért láthat a nagyérdemű. Carlos Santana, a történelem egyik legnagyobb gitárvirtuóza, és ezt láthatja is élőben bárki június 11-én, aki a 25.500 fortinttól 56.500-ig terjedő jegyek egyikét megveszi. De a VIP részleg is elérhető 99.500-ért. Tom Jones bugyiszaggató baritonját 24 ezer és 39 ezer közötti áron kapjuk meg az MVM Dome-ban június 28-án. Lionel Richie három nappal Lopez előtt érkezik július 17-én, és ő árban közelít is hozzá. Már, ami a prémium belépőket illeti, hiszen van 99, 202 és 448 ezres VIP jegy is, de a normál helyekre bejuthatunk 21 és 49 ezer között.